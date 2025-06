RINNOVO PATENTE – Salvini approva il limite: da questa data in poi nuovo protocollo over 75 | Per i pensionati è finita qui

Cambiamenti in arrivo sul rinnovo della patente per gli over 75 - Lagazzettadimassaecarrara.it - foto Canva

I cittadini italiani over 75 devono disporre di specifici requisiti per poter ottenere il rinnovo della patente.

Ci sono grandi novità in arrivo per i pensionati che hanno superato i 75 anni d’età. Come sappiamo, con l’avanzare del tempo mettersi al volante diventa più difficile, complice il peggioramento dei riflessi, e un udito e una vista che non risultano essere così buoni come quando si era giovincelli.

Come se non bastasse, la strada è costantemente piena di pericoli, con scooter che sfrecciano da una direzione all’altra e pedoni che spuntano all’improvviso. Per non parlare della composizione urbana delle città italiane, dove la guida tende ad essere più spericolata.

Secondo gli esperti, i 75 anni sono l’età critica dopo la quale si dovrebbero prendere maggiori precauzioni quando ci si trova in auto. Una di queste è già rappresentata dal rinnovo della patente, che inizialmente avviene ogni dieci anni, e con gli anni, la frequenza si riduce. Ora, questa fetta di popolazione potrebbe andare incontro ad ulteriori ostacoli per evitare il ritiro di questo prezioso documento.

Over 75, cambiamenti sul rinnovo della patente

Per quanto riguarda i possessori di patente, i primi cambiamenti si notano a partire dai 50 anni, quando il rinnovo non avviene più ogni dieci anni, ma ogni cinque. Tra i 70 e gli 80 si assiste ad un rinnovo su base triennale.

Mentre superato questo decennio, si può ottenere una nuova patente ogni due anni, a patto ovviamente che si dispongano di tutti i requisiti mentali e fisici richiesti. Con l’età infatti tendono a svilupparsi diverse patologie che possono avere un grosso impatto sulle proprie abilità di guida. Tra queste la cataratta e il diabete. Una ragione in più dunque per aggiungere ulteriori esami per il rinnovo della patente.

Rinnovo della patente: cosa aspettarsi prossimamente

Per i prossimi rinnovi della patente potrebbe entrare in scena una commissione medica locale, che attraverso una serie di esami, deciderà se un conducente over 75 potrà continuare o meno a guidare. In altri paesi come la Spagna si sta pensando di segnalare le auto degli anziani con una P, un sistema simile a quello applicato per i neopatentati.

In questo modo i conducenti che si trovano dietro alla vettura in questione o in sua prossimità hanno modo di rendersi conto della persona che si trova al volante e quindi di prestare maggiore attenzione. E voi cosa ne pensate di questi cambiamenti?