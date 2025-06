CONFERMATO DAL GOVERNO – in pensione con 15 anni di contributi: una vecchia legge lo consente | Non devi più lavorare

Pensioni, 15 anni di contributi e vai a casa grazie ad una decisione dell’INPS: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Pensione, ecco cosa sta cambiando: tutti i dettagli e le curiosità

Come stabilisce la Confederazione italiana lavoratori in un suo articolo, l’ordinamento previdenziale prevede tre deroghe Amato (prima erano 4 ma la quarta non è più utilizzabile), grazie alle quali sono soli 15 anni di contribuzione pari a 780 settimane puoi andare in pensione con l’età minima pensionabile di 67 anni.

Ovviamente si tratta di eccezioni che riguardano una certa categoria chi possiede un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, o ancora chi ha alle spalle almeno 10 anni di lavoro discontinuo in un arco di almeno 25 anni. La prima deroga, infatti, stabilisce di conseguire la pensione con un minimo di 15 anni di contribuzione, perché tutti quanti sono accreditati entro il 1992. La seconda deroga, infatti, consente di conseguire la pensione di vecchiaia con almeno 15 anni di contributi versati all’INPS.

Terza deroga

La terza deroga, invece, consente di ottenere la pensione con almeno 15 anni di contributi a queste seguenti fasce e condizioni:

almeno 15 anni di lavoro subordinato

almeno 25 anni di anzianità assicurativa

almeno 10 anni che devono risultare in maniera discontinua con meno di 52 settimane”