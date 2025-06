Terrore Posto di blocco – Allerta dispositivo rosso: aprono il portabagagli e ti multano | 173€ se non lo trovano

Attenzione al posto di blocco perché cercano solo questo dispositivo: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Nel corso di questi anni in cui la legge è diventata sempre più severa per quanto riguarda il Codice della strada, abbiamo deciso di approfondire un discorso che sarebbe utile a moltissimi dei nostri lettori e che può fare la differenza al proprio portafoglio. Per questo, abbiamo deciso di dirvi semplicemente cosa è obbligatorio tenere in macchina affinché non si rischia una multa salatissima: ecco tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Se ogni giorno fosse come i precedente, la nostra vita sarebbe monotona darebbero in tanti; proprio per questo le leggi previste dal Codice della strada nel 2025 sono cambiate divenendo sempre più severe soprattutto in tema limite di velocità, test droga e alcool e moltissimo altro ancora. Proprio per questo, in molti vorrebbero ricevere degli approfondimenti molto più precisi affinché non si incorre in multe salate che, volendo, si potrebbero comunque evitare.

In certi casi, infatti, sarebbe obbligatorio tenere in macchina delle cose e oggetti che possono salvarci la vita in caso di bisogno ma è molto importante sapere di che oggetti si parla.

Andiamo a vedere nel dettaglio di che oggetti si parla ma soprattutto cosa succede se questi non sono presenti in macchina: ecco cosa puoi rischiare, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Posto di blocco, non farti trovare impreparato: ecco cosa serve

In Italia è obbligatorio avere degli oggetti in macchina che ti salvano la vita in caso di bisogno ma che se non li possiedi ti fanno rischiare una multa davvero molto salata. Tra questi, infatti, figura Gilet catarifrangente ossia un giubbotto segnalazione he va indossato obbligatoriamente quando si esce dall’auto ferma. Se non lo si possiede si rischia una multa dai 2 euro fino a 173 euro, più la decurtazione di 2 punti dalla patente.

Inoltre, un altro oggetto che si allega al giubbotto ed è importantissimo è il Triangolo di sicurezza ossia n segnale mobile di pericolo da posizionare in verticale dietro la vettura ad alcuni metri di distanza proprio per garantire la visibilità dell’auto in autostrada o anche su strade extraurbane per garantire visibilità all’auto ferma e segnalare la sua presenza agli altri automobilisti. Se non lo fai rischi una sanzione fino a 173 euro e con la decurtazione di due punti dalla patente.

Cosa dice la legge

La legge stabilisce che nell’articolo 162 del CdS, avente come oggetto la “segnalazione di veicolo fermo” ossia non mettere in atto queste disposizioni

Infine, l’articolo recita: “chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 42 € a 173 €”.