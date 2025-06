CONFERMA GSE – Bolletta azzerata con le prese da finestra: gli elettrodomestici ora li attacchi al vetro | Energia gratis

Sul mercato sta arrivando un innovativo strumento salva-energia: niente più prolunghe o modifiche alle prese elettriche.

Nell’ultimo periodo il costo delle bollette è salito alle stelle, complice il rincaro di beni e servizi che ha colpito il nostro paese come gran parte dell’Europa. Questo ha portato numerose famiglie italiane a dover affrontare spese altrimenti insostenibili, soprattutto se si trovavano già in grande difficoltà economica.

I consigli per risparmiare si sprecano, soprattutto sui social, ma spesso non sono sufficienti per ridurre in modo permanente i consumi giornalieri. Ed è qui che entra in gioco la tecnologia, la quale negli anni ha fatto passi da gigante.

La sua diffusione ha permesso di migliorare e far avanzare la società, grazie anche ad una innovazione sempre all’avanguardia, come dimostrato da una recente invenzione, che promette di diminuire notevolmente il costo energetico.

Il nuovo modo di produrre energia

E’ stato realizzato un dispositivo capace di trasmettere l’elettricità attraverso il vetro della finestra, tramite un sistema di induzione magnetica, consentendo così di collegare qualsiasi apparecchio tecnologico che dispone di una presa USB-C.

Il Power Mole V2, questo il suo nome, è stato sviluppato da un’azienda californiana, Acqua Industries, e darà la possibilità di usufruire dell’elettricità in zone della casa come giardini e terrazze senza aggiungere prolunghe o altre installazioni elettriche.

Come funziona il Power Mole V2

Questo innovativo dispositivo è composto da un trasmettitore e un ricevitore. Il primo si collega alla presa elettrica all’interno dell’abitazione, mentre il secondo si trova all’esterno, attaccato al vetro. In questo modo, l’energia fluisce senza dover aprire le finestre o ricorrere a prese aggiuntive, rendendola una soluzione comoda ed efficiente.

La prima versione risale al 2014, ma negli anni l’azienda è riuscita ad applicare diverse migliorie soprattutto da un punto di vista del design e dell’efficienza. Infatti, basta prendere il trasmettitore, il cui spessore è stato ridotto a 9,8 mm, mentre il ricevitore arriva a 12,1 mm. Queste misure lo rendono più facile l’installazione. Inoltre, il modello attuale supporta il funzionamento su vetri di spessore fino a 36 mm, ampliando la compatibilità con diversi tipi di finestre. Power Mole V2 è attualmente disponibile al prezzo di 57 euro.