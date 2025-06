FALLISCE MICROSOFT – Addio Windows, corsa al nuovo sistema operativo | Questo è veloce come un razzo

Un nuovo sistema operativo è pronto per rimpiazzare Windows - Lagazzettadimassaecarrara.it - foto Canva

Dimenticatevi di Windows, è arrivato un nuovo sistema operativo capace di superare le numerose aspettative deli utenti.

Microsoft è una delle aziende d’informatica più famose e di successo al mondo. Fondata negli anni ’70, oggigiorno rappresenta una vera potenza nel settore tecnologico. La continua innovazione e la creatività presenti nei suoi prodotti non sono di certo passate inosservate.

E il fatto che oggi centinaia di milioni di persone usufruiscono dei suddetti ne è la piena dimostrazione. Basti pensare ai sistemi operativi realizzati dalla multinazionale statunitense, appartenenti alla famiglia Windows, i quali sono utilizzati da oltre un miliardo di utenti.

Nel tempo questi ultimi vengono sostituiti con versioni aggiornate, in modo da preservare la sicurezza di coloro che li adoperano, e rimanere aggiornati con le loro esigenze e le varie tecnologie. Tutto ciò non ha fatto altro che incrementare la concorrenza, portando anche altre aziende a proporre sistemi operativi vantaggiosi e secondo alcuni, perfino migliori.

Il nuovo sistema operativo che ha conquistato il cuore degli utenti

Tra pochi mesi una delle ultime versioni Windows non verrà più supportata, mettendo dunque a repentaglio la sicurezza di milioni di utenti. Ed è qui che entra in gioco un nuovo e allettante sistema operativo sviluppato da un altro gigante tecnologico, Google.

Si tratta di ChromeOS Flex, open-source e basato sul cloud. Anche se è ancora poco conosciuto, le sue caratteristiche gli permettono di rimpiazzare perfettamente Windows 10, che a ottobre smetterà di ricevere aggiornamenti.

ChromeOS Flex: la perfetta alternativa a Windows

Grazie alla compatibilità con un gran numero di dispositivi, ChromeOS Flex ha modo di offrire un’esperienza più rapida e moderna. Questo significa che gli utenti non riscontreranno alcun problema nella navigazione web e nell’esecuzione di altre azioni comuni.

Detto ciò, è fondamentale che il proprio PC disponga di una serie di requisiti. Per esempio, deve disporre di un’architettura Intel o AMD x86, di una RAM 4 GB e di una memoria da 16 GB. Per quanto riguarda il suo utilizzo, dopo aver scaricato l’estensione Chromebook Recovery Tool, basta collegare l’unità flash e aprire lo strumento dal menu delle estensioni. Quindi si aprirà una finestra dove sarà necessario selezionare “Identifica il tuo Chromebook”. A questo punto non rimane altro che selezionare ChromeOS Flex.