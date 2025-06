Assenze per malattia, ADDIO VISITE fiscali: l’INPS non potrà suonarti più al citofono

Addio visite fiscali per la malattia a lavoro, ecco cosa sta cambiando nell’ultimo periodo: tutti i dettagli e le curiosità

Quante volte abbiamo sentito parlare di visite fiscali quando facciamo assenza a lavoro, non sapendo che le cose stanno per cambiare soprattutto negli ultimi tempi, vista la tecnologia e tutto quello ce ne concerne. Negli anni, infatti, i lettori hanno voluto approfondire discorso dell0assenza per malattia: ecco cosa è cambiato, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda che cambiano tutto.

Sappiamo benissimo che se un lavoratore dipendente si assenta, deve presentare al proprio datore di lavoro o ala propria azienda il certificato di malattia. Oltre questo, però, può capitare che l’azienda stessa ti mandi un medico fiscale per controllare il tuo status di salute, ma soprattutto se sei in casa mentre hai presentato la malattia.

Anche se ti sembra una procedura banale, questa ha fatto rischiare il posto di lavoro a moltissimi, proprio perché si è parlato della dichiarazione del falso. Oltre questo, quando si parla di visita fiscale, questo non è altro che un accertamento disposto dall’INPS per verificare se un lavoratore in malattia sia realmente impossibilitato a lavorare.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa cambia e cosa potresti rischiare, ma soprattutto quali sono le novità di quest’ultimi giorni: ecco tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Visita fiscale, eco cosa sta cambiando: tutti i dettagli e le curiosità

Quando si parla di visita fiscale, questa può essere disposta al datore di lavoro o dall’INPS stesso e riguarda sia i dipendenti pubblici che quelli privati. Questa scatta in automatico quando il lavoratore comunica l’assenza per malattia, attraverso il certificato medico inviato dal medico curante all’INPS. ‘ proprio l’INOS a decidere se effettuare un controllo preventivo per verificare se lo stato di salute corrisponde alla realtà.

Gli orari in cui dovresti essere in casa e reperibile cambiano a seconda che si tratti di dipendenti pubblici o privati: se sei un dipendente pubblico devi essere reperibile tutti i giorni compresi festivi e weekend, nelle fasce orarie dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Se sei un dipendente privato, invece, devono essere disponibili per la visita fiscale dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, anche nei giorni festivi e nei fine settimana.

Cosa succede se il medico fiscale non ti trova

Se questo non ti trova, può lasciare un avviso e ripassare in un secondo momento.

Successivamente, se questo non è giustificata come assenza possono scattare sanzioni.