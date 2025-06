ULTIM’ORA INPS, dal 1° luglio pensione minima a 1.000€: la data è da incorniciare | Stappa la bottiglia migliore

Attenzione alla novità prevista per i pensionati: ecco come ottenere la pensione di 1000 euro, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso si parla di una novità prevista per il mondo delle pensioni che, soprattutto in questo momento storico, risulta davvero molto interessante per i pagamenti previsti che tendono ad aumentare. Oggi, infatti, abbiamo deciso di approfondire la questione della pensione minima che, pare, arrivi a 1000 euro: andiamo a vedere i dettagli e le curiosità della vicenda che lascia tutti senza parole.

Con il rincaro dei prezzi e le cose che possono cambiare negli ultimi tempi, moltissimi italiani sono davvero curiosi di ascoltare le novità previste nel tema pensioni che vedono un aumento della pensione minimo a ma solo per alcune categorie di soggetti.

L’Inps che ascolta molto gli italiani, i pensionati e le loro richieste, ha deciso di sorprendervi con una notizia che per alcuni davvero è una notizia incredibile. Sono stati previsti un aumento di 32 euro netti per alcune categorie.

Andiamo a vedere con precisione tutti i dettagli e le curiosità che lasciano sena parole ma salvano anche il portafoglio di molti pensionati che possono godersi qualche viaggio in più per la pensione che aumenta.

Pensione, tutti gli aumenti che lasciano senza parole: ecco i dettagli

L’INPS ha ricalcolato alcuni importi per le pensioni che ha ricalcolato il tutto con un aumento di 32 euro netti, così come anticipato nel paragrafo precedente, il pagamento delle pensioni per martedì 1 aprile, primo giorno bancabile del mese.

Gli accrediti saranno già segnati con il calendario prestabilito e, alcuni percepiscono l’assegno minimo nella Provincia autonoma di Bolzano, con un’integrazione speciale. L’Inps ricorda anche che è possibile riscuotere in contanti solo importi fino a 1.000 euro netti ma solo su queste categorie di pensionati:

Invalidi totali con incremento al milione

Over 70 con maggiorazioni sociali

Arretrati

I percettori ad esempio della provincia di Bolzano avranno diritto a un’integrazione speciale che porterà l’assegno mensile fino a 1.000 euro e il cedolino ricevuto ad aprile sarebbe stato il primo senza conguagli a debito per chi ha già saldato il debito fiscale relativo al 2024. Nei prossimi giorni saranno quindi resi disponibili la certificazione Unica con un aggiornamento dell’ObisM, il documento che riporta i dati anagrafici e i dettagli della pensione, la proroga dell’invio del famoso modello RED.

Altre novità

I pensionati possono consultare il cedolino della pensione di aprile 2025 direttamente sul sito dell’Inps e basta accedere alla homepage del sito INPS, selezionare la voce tutti i servizi e inserire le proprie credenziali.

Per ulteriori informazioni potresti contattare il numero verde 800 00 33 22.