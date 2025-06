CONFERMATO DAL GSE – Contatore: premi il pulsante Test 2 volte all’anno | La sua funzione segreta fa risparmiare un secchio di quattrini

Il quadro elettrico presenta un pulsante che, se utilizzato nel modo corretto, permette di risparmiare centinaia di euro all’anno.

Ogni abitazione dispone di un quadro elettrico, che ha il compito di controllare, proteggere e distribuire l’energia elettrica. E’ composto generalmente da un armadietto chiuso avente una o più ante, in base delle dimensioni e al numero di componenti.

Quest’ultimo infatti, tra le altre cose, include una serie di pulsanti, di cui spesso però non se ne conosce la funzione. Ecco perché chi non ha famigliarità in questo ambito, tende a starne alla larga e a non toccare nulla.

Piuttosto, in caso di problemi, si preferisce contattare un professionista. Tuttavia, pochi sanno che può bastare una semplice azione per risparmiare fior fior di quattrini. Un notevole beneficio considerati i recenti rincari di beni e servizi.

Il pulsante salva-risparmio

Per molti utenti il quadro generale di controllo e protezione, questo il nome tecnico, rappresenta una vera e propria incognita. E’ giusto tuttavia rendervi partecipi di un trucchetto capace di ridurre le spese energetiche di casa.

Anche se il consiglio degli esperti è quello di non toccare nessun pulsante, c’è qualcosa che andrebbe fatto di tanto in tanto e ha a che fare con il pulsante di prova, riconoscibile in quanto presenta sulla sua superficie la lettera T. Inoltre tende ad avere un colore differente rispetto a tutti gli altri, come blu, arancione, nero o grigio scuro.

La funzione del pulsante di prova

Lo scopo del pulsante di prova è quello di simulare una dispersione di corrente nell’impianto elettrico per verificare il corretto funzionamento del differenziale, che interviene automaticamente per evitare tale dispersione. Premendo questo pulsante, l’interruttore scatta per interrompere l’alimentazione e la leva si abbassa immediatamente. In caso contrario significa che c’è qualche problema e quindi si raccomanda di chiamare un professionista.

Quello che gli utenti non sanno è che questa azione andrebbe fatta almeno un paio di volte all’anno per assicurarsi che tutto funzioni nel modo giusto. Attenzione, il pulsante non va premuto spesso in quanto può causare un deterioramento prematuro dei componenti interni. Tale azione vi dà dunque la possibilità di scoprire se se il sistema di protezione dalle sovratensioni funziona correttamente.