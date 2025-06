Pancia, buttala giù in 1 mese senza fatica: esercizi da RSA per un ventre a tavoletta | Non perdi una goccia di sudore

Se vuoi avere un addome perfetto per quest’estate, questi esercizi fanno al caso tuo: ecco di che si tratta, tutti i dettagli

Molto spesso si ama mostrare a mare tutto il lavoro fatto durante l’anno , soprattutto per il fisico bestiale che uno sogna e magari vuole avere. Nonostante l’impegno durante l’anno, questo potrebbe non accadere ed è per questo che ci siamo noi a consigliarti degli esercizi che fanno al caso tuo. Andiamo a vedere quali sono, tutti i dettagli e come potresti svoltare la tua vita.

Negli anni, pianificare e prendersi cura del proprio corpo, nonostante gli impegni lavorativi non è una cosa da meno, tanto che, in tantissimi puntano su alcuni esercizi semplici che potrebbero davvero renderti la pancia piatta e l’addome come non lo hai mai avuto prima.

Ovviamente, è bene dirvi che tutto lo fa l’alimentazione, ossia mangiare bene ed equilibrare grassi, carboidrati, proteine e tutto ciò che ne concerne, cercando di far si che il corpo vada in deficit calorico. Il secondo passo è andare in palestra o, per lo meno fare degli esercizi in casa che ti rendono tutto leggero e semplice.

Proprio nel prossimo paragrafo, ti suggeriremo quali sono gli esercizi semplici da fare in casa che, però, possono fare la differenza e al caso tuo: ecco tutti i dettagli e le curiosità che ti svolteranno la vita.

Esercizi fantastici per un addome piatto: ecco quali sono

Non è un scherzo, prendersi cura del proprio corpo e dedicare anche solo 10 minuti ad esso e al benessere psicofisico è l’obiettivo di moltissimi di noi che puntano proprio al mostrarsi bene e a voler fare sempre meglio. Puoi scegliere se seguire la modalità più facile, se sei un principiante o quella un po’ più complicata se sei pratico e ti alleni da tanto.

Gli esercizi come burpies, ossia con gambe che si muovono direttamente a terra puntano ad attivare e a far circolare meglio il sangue e il metabolismo e potresti farli con 3 serie per 30, oltre tenere il ventre teso e muovere le mani per 2+45 secondi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Assane Cisse | Perte de poids 🚺 (@toncoach_assane)

Altri esercizi

Tra le altre opzioni da considerare ci sono su e giù con le gambe che puoi farlo normale o saltato, così come lo stretching per il bacino sia steso che in posizione mezza piegata.

Insomma, basta davvero poco per prenderti cura del tuo corpo.