CONFERMATO POLSTRADA – “Le fermiamo per colore, andiamo a botta sicura” se hai questa macchina non c’è scampo, paletta fissa | Te la devi subito ridipingere

Le forze dell’ordine tendono a basarsi su determinati criteri quando fermano una macchina per un controllo: uno di questo è il suo colore.

Milioni di conducenti, mentre si stanno recando al lavoro o stanno tornando a casa, sono stati sottoposti a un controllo di routine da parte della Polizia o dei Carabinieri. Oltretutto, con l’arrivo dell’estate, i posti di blocco sono aumentati, risultando in maggiori veicoli fermati.

Ma avete mai pensato come vengano scelte le vetture? Al contrario di ciò che si crede, la decisione non viene dettata esclusivamente dalla pura casualità. È pur vero che gli automobilisti che per qualche ragione destano sospetti (es. indossano un cappello) tendono a subire maggiori controlli.

Tuttavia, uno dei criteri presi in considerazione sembra riguardare la macchina, o meglio il suo colore. Proprio così. In base al suddetto si è più o meno inclini a ricevere uno stop dalle forze dell’ordine. Scopriamo dunque quali sono le tonalità maggiormente soggette ai controlli.

Attenzione a questi colori: il controllo è dietro l’angolo

Ci sono alcune auto che catturano lo sguardo rispetto ad altri modelli. Il motivo riguardo il loro colore. Però, le suddette attirano l’attenzione anche delle forze dell’ordine, che sono quindi più inclini a fermarle a un posto di blocco.

Nonostante ci siano diversi fattori che influiscono, il colore del veicolo è uno di questi. Ciò spiega come mai le auto color giallo scuro o brillante si trovano in cima alla lista. Sono i loro proprietari infatti a subire un numero più elevato di controlli.

Auto gialle in pericolo: è il colore prescelto dalle forze dell’ordine

Il giallo è un colore che andava molto di moda negli anni ’90 e nel primo decennio del 2000, soprattutto per i modelli sportivi, e logicamente diventa un fattore di rischio per il conducente. Segue il colore rosso, anch’esso tradizionalmente associato alle auto sportive. Curiosamente, questi colori tendono a essere i più visibili sulla strada da lontano, motivo per cui tendono a causare meno incidenti.

Il nero è un altro dei colori preferiti dagli agenti di polizia, anche se è piuttosto lontano dai due precedenti. Per darvi un’idea, in un anno vengono condotti milioni di test con l’etilometro, quindi è raro che non veniate fermati.