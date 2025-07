UFFICIALE PATENTE – Fissato il nuovo limite dei 68 anni, la commissione medica NON approva più | Ti mette il timbro e la taglia in due

Il nuovo limite per il rinnovo patente è stato fissato a 68 anni: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Dall’inizio del 2025, il nostro Bel Paese ha cominciato a vedere novità circa il tema delle patenti, del Codice della strada e di tutto ciò che ne concerne. Infatti, abbiamo deciso di andare ad approfondire il discorso del rinnovo e del limite per ottenere una nuova patente che è cambiato a distanza di anni. Ecco tutti i dettagli e tutto quello che dovresti sapere e che sta cambiando.

Negli anni, infatti, la patente è sempre stata uno strumento importantissimo ma tanto discusso proprio per via del fatto che essa serve per fare spostamenti ma anche per persentarsi in concorsi o altro, tanto da darci eventuali punti rispetto ad altri.

Oggi, però, quello che si va a discutere è proprio il rinnovo della patente e gli eventuali costi che, rispetto agli anni precedenti cambiano e diventano sempre più alti, così come tutti gli altri beni e servizi che sono intorno alla nostra società.

Nel prossimo paragrafo, infatti, andremo ad approfondire un nuovo limite fissato per il rinnovo patent e quali sono le novità che ti possono cambiare la vita anche se non ne eri a conoscenza: andiamo a vederle insieme.

Rinnovo patente, ecco cosa sta per cambiare

Non tutti hanno notato, ma dal 2012 il nostro documento di guida ossia la patente scade il giorno del nostro compleanno e, pertanto, bisognerebbe rinnovarlo in quella data o qualche giorno prima. Come specifica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le regole sono abbastanza ferme e molto dure da rispettare e variano in base all’età e alla categoria posseduta, oltre che alla visita per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.

C’è però un ‘ma’ ed è legato al limite di età a seconda del mezzo: dopo i 65 anni e fino ai 68 anni, per poter condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, è necessario ottenere uno specifico attestato annuale. Questo attestato si consegue a seguito di una visita specialistica annuale presso la Commissione Medica Locale che verifica i requisiti fisici e psichici del conducente. Dopo i 68 anni è proibito mettersi alla guida di questi veicoli.

Per la B invece le cose vanno diversamente. La visita abilitante ovviamente, deve essere fatta dai medici dell’ASL e, in base ad essa, bisogna allegare sempre alcuni documenti:

Ricevuta di pagamento della visita medica con costi e modalità diverse a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare

una fototessera

Ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N004-Diritti 10,20 euro, 16 euro per il bollo.

Quando avviene il rinnovo

Il rinnovo per la patente A e B avviene:

Ogni 10 anni fino al compimento dei 50 anni

Ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni

Ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni

Ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni

Se tutto è andato a buon fine, la patente vi arriverà direttamente a casa.