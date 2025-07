Olio extravergine LIDL: a produrlo per tutta Italia il colosso toscano dei frantoi | Il migliore nella classifica Altroconsumo, l’unico DOP a 7€

Se hai sempre acquistato l’Olio Evo di Lidl, ecco chi lo ha prodotto: tutti i dettagli e le curiosità che lasciano senza parole

Nel mondo odierno, in moltissimi hanno sempre acquistato prodotti dalla catena di supermercati LIDL che, oggi, si contraddistinguono per la loro convenienza, i loro prodotti di qualità e che rispecchiano la parola chiave della società moderna: RISPARMIO. Andiamo finalmente a vedere chi produce il famoso Olio extravergine di oliva della catena: tutti i dettagli e le curiosità siamo sicuri ti lasceranno senza parole.

Nel corso della storia, il cittadino ha sempre cercato di mangiare bene e di vivere una vita tranquilla all’insegna del benessere e della salute e lo ha fatto più volte scegliendo prodotti di qualità che si contraddistinguevano dalla media. Il problema è sorto in questi anni per via del rincaro dei prezzi dovuto ai dazi introdotti da Donald Trump e dalla guerra tra Russiae Ucraina.

Il pubblico, quindi, ha cambiato il modo di fare la spesa andando a cercare la qualità nelle catene di supemercati più grandi tra cui LIDL; proprio qui, infatti, viene prodotto un olio molto acquistato dai clienti che è davvero spettacolare.

La domanda sorge spontanea: ma chi lo produce davvero? Ecco finalente la risposta che cerchi direttamente nel prossimo paragrafo.

Olio Evo di LIDL, ecco chi lo produce: tutti i dettagli e le curiosità

L’oggetto di discussione che per anni ha lasciato senza parole tutti i clienti è proprio l’Olio Extravergine d’Oliva, che un tempo veniva troppo sottovalutato per la sua presunta scarsa qualità am che ha acquistato importanza nel tempo, e ne garantisce l’altissima qualità del prodotto.

Nel corso degli anni, quindi, anche LIDL ha stretto delle importanti collaborazioni con i colossi del mondo alimentare italiano, tanto che alcuni prodotti sono divenuti il punto fondamentale di questa catena. Un esempio pratico è rappresentato dalle fette biscottate, affidate al colosso Newlat, proprio di Bauli ma venduto ad un prezzo inferiore.

Chi produce l’olio: ecco la verità

Se si punta, invece, sull’olio evo, questo fa riferimento ai marchi come “Primadonna” e “Olio extravergine d’oliva italiano“.

Secondo quanto è emerso, l’olio extravergine etichettato con “Primadonna” è realizzato dai marchi Bertolli e Carapelli. Inoltre, l’olio extravergine d’oliva italiano 100%, invece, viene imbottigliato nello stabilimento F1 004 di Fiorentini Firenze S.p.A. a Tavarnelle Val di Pesa, in provincia di Firenze, un noto stabilimento di fornitura di olio. Quindi ottima wualità ad un prezzo davvero basso. parliamo di una somma che oscilla tra i 6 e i 7 euro.