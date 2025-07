Coltelli da cucina, nuovi in un istante con il trucchetto della tazza | 1 minuto e addio arrotino, puoi già cancellare il numero

Se vuoi coltelli da cucina come nuovi allora questo è il trucchetto della tazza che ti cambia la vita: tutti i dettagli e le curiosità

Quando si tratta di forbici e coltelli sempre ordinati nella propria casa e che comunque funzionino in maniera corretta, si pensa ad un nuovo uso oppure ad un nuovo acquisto. Vi sorprenderemo con questo trucchetto appena scoperto che ti permetterà di risparmiare moltissimi soldi e di rendere con una semplice tazza gli utensili da cucina come nuovi. Andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Come abbiamo anticipato, le lame di forbici e coltelli, dopo un uso prolungato possono consumarsi e, di conseguenza, il taglio risulta meno funzionante rispetto all0acquisto fatto all’inizio. Infatti, tantissime persone e i nostri carissimi lettori continuano a voler cercare ub metodo per non far finire i loro acquisti direttamente nella spazzatura ma di conservarli un altro po’ con qualche tecnica più raffinata ma comunque semplice.

Per vostra fortuna, quindi, esiste una tecnica a costo zero per ripristinare l’affilatura dei nostri utensili, utilizzando tutti un oggetto che abbiamo in casa: una semplice tazza da latte o da the.

Andiamo a vedere come si usa, quali sono i dettagli e le conseguenze di un cambiamento incredibile che ti fa risparmiare tanti soldi: ecco la novità delle novità.

Forbici e lame come nuovi con la tecnica della tazza: ecco di che si tratta

Quando sentiamo parlare di tecniche particolari, siamo sempre incuriositi di domandarci se siamo capaci anche noi di poterle fare; la risposta è ovviamente positiva, in quanto per manteneer una perfetta affilatura è più semplice di quello che pensi: basta l’aiuto di una semplice tazza in ceramica, potrai ottenere risultati professionali senza spendere nemmeno un centesimo.

Per capire come fare ti svelo questi 2 semplici passaggi:

usa la tazza in ceramica che abbia una base non smaltata e capovolgila su un piano stabile

Inclina il coltello a un angolo di 25-30 gradi rispetto alla superficie di ceramica

Fai scivolare la lama dal manico alla punta con movimenti uniformi e ripeti per 20 volte

Dopo l’affilatura, passa la lama su un panno per rimuovere eventuali residui di ceramica

Altro metodo furbetto

Se non vuoi utilizzare quello della tazza per affilare i tuoi coltelli , te ne sveliamo una ancora più interessante e semplicissimo.

Piega un foglio di alluminio in più strati e taglialo ripetutamente con le forbici e con questo metodo sarai capace di ravvivare il filo della lama.