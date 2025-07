AVVISO 730, fino al 30 settembre puoi scaricare anche questa spesa: è la più pesante in assoluto | A fine anno il tuo conto esplode

Novità per il 730: puoi scaricare questa spesa importantissima fino al 30 settembre; ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli

Molto spesso i nostri lettori sono sempre curiosi sui temi caldi di cui tutti ne parlano; uno fra tanti è la modalità risparmio e detrazioni che può essere considerata all’interno del 730 e che può fare la differenza. Tra questi, infatti, fino al 30 settembre vi è una spesa da non sottovalutare e che può fare al caso vostro: andiamo a vedere di quale spesa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Negli anni, le cose sono cambiate e visto il rincaro dei prezzi, il mondo economico ha subito delle importantissime novità che fanno davvero la differenza. Tra queste, infatti, possiamo parlare di spese che è possibile scaricare e che ti salavno la vita oltre che il portafoglio.

Infatti, tra queste, abbiamo sicuramente voglia di imparare a gestire le nostre spese e, magari se fosse possibile, recuperarne anche una parte tramite 730.

Nel corso del prossimo paragrafo, abbiamo deciso di approfondire il discorso lasciando tutti senza parole con una novità che farebbe davvero bene conoscere; ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Modello 730 e novità che lascia senza fiato: ecco di che si tratta

Non tutti lo sanno, ma tra le novità attesissime di questo anno, vi è proprio la detrazione della spesa di affitto. Ovviamente questa vale solo ed esclusivamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale e fanno riferimento a seconda del reddito che viene percepito durante l’anno. Se il contratto è intestato a più soggetti si fa riferimento al pro quota cioe in base alla quota intestata.

La detrazione per l’affitto per gli inquilini a basso reddito spetta una detrazione pari a 300 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro, 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro. Se, invece, si tratta di canone di locazione concordato la detrazione d’imposta è di 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro e 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

Detrazione per i giovani che vivono in affitto

Circa i giovani tra i 20 e i 30 anni che vivono fuori casa in affitto, spetta una detrazione fissa di 991,60 euro, a patto però che il loro reddito complessivo non sia superiore a 15.493,71 euro.

A partire dal 2022, invece, a detrazione per i giovani inquilini viene modificata con le seguenti novità: viene estesa ai locatari fino ai 31 anni non compiuti, spetta per i primi 4 anni, ammonta a 991,60 euro, oppure, se superiore, al 20% del canone annuo.