Puzza orribile nella scarpiera: risolvi subito con questo mini sacchettino | Lo metti dentro e dopo 1 ora se l’è mangiata

Per sbarazzarsi del cattivo odore proveniente dalla scarpiera, si può ricorrere a uno strumento naturale ma ancora poco conosciuto.

La scarpiera è indubbiamente uno dei luoghi più puzzolenti presenti in casa. Come se non bastasse, l’arrivo delle alle temperature non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Tuttavia, ci sono dei rimedi che possono eliminare il cattivo odore in maniera efficace e permanente.

Come sappiamo le calzature tendono a produrre un cattivo odore a causa dei batteri che si accumulano nei piedi, producendo acidi organici. Anche se innocui per la salute, tendono a lasciare quel fetore al quale noi tutti siamo ormai abituati a percepire.

Ed è qui che entra in gioco una soluzione naturale, ma ancora poco nota, in grado di assorbire definitivamente gli odori sgradevoli. Stiamo parlando del carbone attivo, che in quanto tale non vanta profumazioni sintetiche. Ma scopriamo nel dettaglio come funziona.

Il carbone attivo vs i cattivi odori: una soluzione infallibile

Il carbone attivo, conosciuto anche con il nome di carbone vegetale, è una sostanza che presenta un’elevata porosità, e si ottiene tramite i trattamenti termici di materiali organici come il legno. Viene sfruttato per la sua capacità di assorbire tossine e sostanze indesiderate, come per l’appunto i batteri che proliferano all’interno delle scarpe.

Infatti gli odori, entrando in contatto con questo prodotto, vengono trattenuti dai pori. Tutto questo avviene tramite un processo chiamato adsorbimento, che si verifica ogniqualvolta una sostanza si accumula sulla superficie di un’altra sostanza, portando così alla creazione di uno strato sottile.

I benefici del carbone attivo

Venduto in sacchetti, il carbone attivo riesce a eliminare una volta per tutte i cattivi odori. Basta semplicemente posizionarne uno nella scarpiera e il gioco è fatto. Come accennato in precedenza, questo rimedio è ideale per coloro che non hanno alcuna intenzione di ricorrere a prodotti chimici. Non solo, si tratta di un ingrediente facilmente smaltibile ed ecologico.

Il carbone attivo si può utilizzare anche per eliminare gli odori provenienti da altri ambienti, dai cassetti ai camper, dalle auto alle barche. Quest’ultimo infatti rappresenta la soluzione ideale per disfarsi dal tanfo causato dall’umidità e dalla muffa.