Operazioni di controllo straordinario del territorio: controllo di 65 veicoli e identificazione di 101 persone

Ad Avenza e a Marina di Carrara sono stati disposti controlli a tappeto per contrastare gli episodi di microcriminalità. Attenzione alta anche sugli spot della movida notturna.

Come ogni estate, i centri cittadini tornano ad affollarsi, i bar a riempirsi e le passeggiate delle zone costiere iniziano a brulicare di passanti. Un ulteriore segnale che la bella stagione sta entrando nel vivo, se non bastano le temperature sahariane delle ultime settimane a dimostrarlo.

In particolare, le zone costiere di Carrara ma anche Avenza e dintorni si trasformano in un crogiolo di vitalità, con turisti e residenti che si riversano sulle spiagge e nelle aree della movida notturna.

Un ripopolamento stagionale che, senza dubbio, apporta nuova linfa vitale al comparto commerciale e turistico locale, ma che inevitabilmente genera anche disagi, come traffico congestionato, schiamazzi in suolo pubblico e il moltiplicarsi di episodi di microcriminalità.

Il Questore Bianca Venezia ha perciò scelto di giocare d’anticipo, disponendo un piano di controlli straordinari al fine di contenere le potenziali criticità, tanto nei centri storici quanto nelle periferie.

Estate più sicura ad Avenza e Carrara

Le strade di Marina di Carrara e di Avenza, già strette e spesso inadeguate alle giornate da bollino rosso, in estate si intasano spesso di veicoli, con lunghe code in corrispondenza delle via di accesso alle località balneari. La movida, inoltre, si concentra tutta in spot come Piazza Menconi e via Vico Fiaschi, ma il volume della musica e le grida dei giovani astanti disturbano spesso la quiete dei residenti.

A ciò si aggiungono anche i piccoli reati, in primis furti, spaccio di droga ed episodi vandalici, specialmente nelle zone periferiche e dei dintorni della stazione ferroviaria, dove la presenza di soggetti con precedenti penali è sensibilmente più marcata. Per prevenire i potenziali disagi legati all’aumento dei flussi turistici e alla grossa affluenza di cittadini ad eventi e rassegne, il questore Bianca Venezia ha disposto un piano di controlli straordinari sul territorio, mirati a garantire maggiore sicurezza in tutto il territorio. Ecco il resoconto dei primi interventi.

Il piano di controlli straordinari

In una recente operazione, le Forze dell’Ordine hanno effettuato controlli massicci su ben 65 veicoli e identificato 101 persone, di cui 20 stranieri e 25 con precedenti, e notificato 4 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno inoltre intensificato il monitoraggio sia nelle aree della movida che nelle zone industriali e commerciali, come Fossone e Bonascola, in modo da prevenire furti ed episodi vandalici. Un progetto ambizioso, e che mira a rafforzare la percezione di sicurezza a beneficio di turisti e residenti: le somme, a settembre.