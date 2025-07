Carrara, viabilità modificata: divieto di transito e sosta in piazza Matteotti

La nuova ordinanza prevede il divieto di transito e di sosta, con conseguente rimozione dei veicoli da piazza Matteotti: gli orari e le eccezioni.

La città di Carrara si prepara a smantellare il grande palco in piazza Matteotti che ha recentemente ospitato gli eventi concertistici estivi e il festival letterario Paper Fest negli scorsi giorni.

Per garantire la sicurezza e la celerità durante le operazioni di smantellamento, il Comune ha istituito un divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli che non si limiterà solo alla piazza, ma anche al prolungamento di via Roma, e che sarà attivo dalle ore 07:00 alle 18:00 di martedì 8 luglio.

L’ordinanza dirigenziale consentirà lo smontaggio di tutte le strutture utilizzate durante le manifestazioni e favorirà la successiva riapertura della piazza al pubblico.

Un provvedimento necessario, sia per la sicurezza che per la viabilità nel centro e nelle sue prossimità.

Carrara riparte dopo la kermesse letteraria e musicale

I recenti eventi che hanno animato il centro storico di Carrara hanno attirato numerosi cittadini e visitatori da fuori città: i concerti, tra cui le esibizioni di Roberto Vecchioni, dei Bandabardò e dei Musici di Francesco Guccini hanno riempito piazza Matteotti di musica ed entusiasmo.

I Paper Fest del 5 e 6 luglio, organizzato da Il Fatto Quotidiano, ha trasformato poi la piazza in un salotto culturale che ha ospitato presentazioni di libri e incontri con autori come Antonio Padellaro, Giacomo Salvini, Daniela Ranieri e Alessandro Di Battista. La rassegna, aperta dai saluti del Sindaco Serena Arrighi e dell’assessore alla Cultura Gea Dazzi, ha registrato ampio successo e grande partecipazione, con un pubblico eterogeneo e vivace. Le strutture impiegate per gli eventi, però, dovranno ora essere rimosse, e nella giornata di domani l’accesso alla piazza sarà proibito, salvo alcune eccezioni.

Il divieto di transito e sosta in piazza Matteotti

Il divieto di transito e sosta interesserà non solo piazza Matteotti, ma anche le vie limitrofe, come via Roma, via D’Azeglio, via Mazzini e via 7 Luglio, dove nelle giornate di sabato e domenica sono già stati applicati provvedimenti simili per garantire lo svolgimento degli eventi.

Durante lo smantellamento, l’accesso sarà comunque garantito ai veicoli di emergenza, soccorso, Polizia, antincendio e pronto intervento, oltre – ovviamente – ai mezzi degli organizzatori e a quelli utilizzati per fini di sicurezza.