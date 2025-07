ALLERTA ALIMENTARE – Richiamo urgente: mangi una di queste caramelle e finisci in coma farmacologico | Dopo 20 minuti sei già in reparto

Dopo aver assunto qualche caramella, quattro individui sono stati portati urgentemente in ospedale per accertamenti.

Morbide, gommose, ripiene…. Le varietà di caramelle disponibili sul mercato si sprecano. Si tratta infatti di un dolciume che viene consumato non solo dai più piccini ma anche dalla popolazione adulta, desiderosa magari di rivivere un ricordo d’infanzia, o semplicemente per un puro piacere personale.

A prescindere dal motivo, questi deliziosi “zuccherini” sono irresistibili per molti. Tuttavia, la loro assunzione può causare serie conseguenze per la salute, come dimostra un recente episodio avvenuto all’Aeroporto di Fiumicino.

Quattro ragazzi che lavorano come addetti ai bagagli sono finiti in ospedale per overdose. Tutto questo dopo aver consumato diverse caramelle trovate in una valigia. Ma scopriamo nel dettaglio il motivo di questo malessere.

Consumano delle caramelle e sono costretti a correre in ospedale

La vicenda ha scosso l’intero personale aeroportuale. Tutto ha inizio quando uno degli addetti ha intravisto in un sacchetto di caramelle tra le valigie che insieme ai suoi tre colleghi stavano mettendo sul nastro trasportatore per riconsegnarle ai passeggeri dopo un volo proveniente da Varsavia.

A quel punto hanno pensato bene di assaggiarle, ma dopo qualche minuto hanno iniziato a sentirsi male. Al momento il più grave è stato trasportato all’ospedale Grassi di Ostia nel reparto di terapia intensiva, mentre gli altri tre si trovano al Sant’Eugenio.

Esami tossicologici

Dopo una lunga indagine, si è scoperto che le caramelle assunte dai ragazzi, tutti di età compresa tra i 20 e i 30 anni, contengono marijuana, e quindi presentano un alto livello di thc. Sembra che uno degli addetti coinvolti ne abbia ingerite almeno sei.

A seguito del malore, i soccorsi sono prontamente intervenuti trasportando i quattro negli ospedali del territorio, in base alle condizioni del soggetto. La società di gestione dell’aeroporto di Fiumicino ha dichiarato di aver “immediatamente contattato la società di handling responsabile da cui dipendono i quattro lavoratori coinvolti, la quale è vincolata da precisi obblighi contrattuali… anche verso la società di gestione aeroportuale per la corretta gestione dei servizi affidati”. Ha poi aggiunto che qualora si dovessero accertare la presenza di violazioni, si provvederà al rilascio di sanzioni.