Telepedaggio, se ascolti questo suono premi subito il pulsante rosso al casello | Il problema è enorme, parlane subito all’operatore

Telepedaggio, se ascolti questo suono allora premi il tasto rosso, ci sono seri problemi al casello: ecco cosa sapere

Molto spesso siamo sempre costretti a sentir parlare di telepedaggio, non rendendoci conto di quali potrebbero essere effettivi problemi in questo periodo. Ultimamente, siamo venuti a conocenza di un eventuale suono che potresti riscontrare mentre sei al casello da tenere sotto controllo: andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Da moltissimi anni la questione del telepedaggio esiste ed è particolarmente nota per la tipologia di comunicazione che fa ricorso all’uso dei suoi, i “bip“. Infatti, la storia di questo aggeggio non è affatto casuale ma è stata necessaria per ridurre la pressione che si veniva a creare quando ci si trovava in una situazione di coda al casello.

A partire dagli anni Ottanta, infatti, questo strumento ha trovato la sua primissima affermazione , dopo una lunga fase di test che è durata qualche mese. Il tutto è legato all’azienda Autostrada per l’Italia e furono proprio due dipendenti della società ad aver avuto l’incarico di sviluppare questa nuova tecnologia che era basata sul trasponder.

Nel 1986 si erano fermate le forniture he sono legate ad un’utenza tramite diverse tipologie di abbonamento. Anche se, nessuno ha mai capito come mai il telepedaggio facesse sempre 3 bip: ecco la domanda che finalmente avrà una risposta certa.

Telepedaggio e i suoni: finalmente spunta la verità

Quando il telepedaggio funziona nella maniera corretta esiste un suono che lo contraddistingue, durante il transito stesso. Successivamente, ne emette un altro che sta ad indicare che il passaggio è stato acquisito in maniera corretta e che quindi si può tranquillamente proseguire.

Qualche volta, però, può accadere che avvengano delle situazioni anomale come Assenza di secondo “bip“, suono di tipo grave e tre bip. Alle volte può capitare che il secondo “bip” non venga effettuato e che quindi ci potrebbe essere un errore di targhe; l’unica cosa da fare è recarsi ad un Punto Blu per cercare di capire qual è la causa di quest’errore ed anche per pagare la somma non è stata correttamente calcolata.

Altre situazioni

Potrebbe anche accadere un malfunzionamento dello strumento. Ma se i Bip non sono due, ma diventano tre, si tratta di un chiaro segnale dello scaricamento della batteria.

Quello che dovete fare è nuovamente andare in un Punto Blu è capire qualcosa in più.