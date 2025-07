ULTIM’ORA – Truffe energetiche, “mi legga il suo POD e le faccio lo sconto”: glielo dai e paghi doppio | Ci cascano tutti

Novità sulle truffe che lasciano tutti i clienti senza parole: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso siamo sempre abituati a venire a conoscenza di alcune truffe ma solo dopo che ci hanno come si suol dire “fregato”. In questo articolo, infatti, andremo ad approfondire come funziona la mentalità di chi ci vuole truffare e cosa sta cirolando in questo momento, in maniera tale da prevenire eventuali errori di comunicazione ma soprattutto evitando di farci “fregare”.

La nostra società, soprattutto inq uesto momento storico, dove la tecnologia fa parte di noi e prende il sopravvento inmaniera facile, rapida e veloce, ci fa rendere conto che tutto quello di cui siamo circonadati non è limpido come lo poteva essere un tempo e, per questo, siamo costrretti ad avere a che fare molto più spesso con il settore delle truffe o meglio chiamate pishing se son fatte online.

Purtroppo, non si è ancora trovato un metodo alternativo per fermarle, ma la Polizia Postale in caso di quelle online sono sempre più frequenti e si cerca di prevenirle consigliando il cliente a non efettuare acquisti su siti non sicuri o, in caso di richiesta di dati personali, di non fornirli MAI.

Andiamo a vedere come negli anni si sono affinate le tecniche per fregare il cliente su determinati temi e aspetti di vita: ttti i dettagli e le curiosità direttamente nel paragrafo successivo.

Truffe energetiche a cosa fare attenzione: tutti i dettagli

Molto spesso si è parlato tantissimo di trovare un metodo per cercare di vendere e far si che il cliente possa essere interessato al prodotto che stiamo vendendo. Alcuni lo chiamamo “fregare” o barare ma è questo che fa un buon venditore. Alessandro Ziccardi, analista e broker energetico, ha spiegato in maniera semplicissima che la formazione in tema energia è uan cosa seria e, pertanto, servono anni e anni di studio per essere definiti venditori.

E’ bene dirti che quando qualcuno si presenta e ti dice Sono di Enel Servizio elettrico, devi subito sapere che nessuno ha degli agenti soprattutto Enel ed è per questo che non devi assolutamente farli entrare. E’, ancora, colui che ti dice ti faccio risparmiare sulla bolletta è altrettanto un cialtrone poiché non conosce ancora il prezzo della tua di bolletta, diversa da quella di un’altra persona.

Altre frasi a cui devi prestare attenzione

Quando ti dicono ti faccio uno sconto se torni con è pur sempre una cosa impossibile, inquanto la bolletta non è altro che un’elencazioni di voci non si fanno sconti complessivi ma su una delle voci (forse).

Facciamo attenzione a questi passaggi importanti ed evitiamo di faric fregare.