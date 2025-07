ALLERTA Piano a induzione – Se fatto di questo materiale ti esplode in faccia | Le autorità in allarme, si cade a terra stecchiti

Attenzione al piano ad induzione, se è fatto con questo materiale rischi grosso: ecco tutti i dettagli e le curiosità della vicenda

Molto spesso, soprattutto con questa tecnologia che fa parte di noi e della nuova era che stiamo vivendo, non ci rendiamo conto che, alcune cose che possono sembrarci sicure dietro nascondo danni gravissimi per la nostra salute. A tal proposito, infatti, in questo articolo andremo ad approfondire il discorso del piano cottura a induzione che se è fatto con un determinato materiale cambia tutta la prospettiva della tua vita.

Oggi si tende spesso a evitare cose molto vecchie e a optare per le novità che fanno parte della nostra vita e di tutto quello che concerne la rapidità e la velocità del consumo. Tra questi, infatti, uno dei mezzi più potenti per cucinare è proprio il piano cottura ad induzione. Oltre ad essere esteticamente più bello e semplice, è anche forte e cucina pi rapidamente rispetto a quello serio s cui siamo abituati da quando siamo piccoli.

C’e un però: bisogna sicuramente dire che se è fatto con un determinato materiale, questo potrebbe essere pericoloso alla nostra salute. Nel prossimo paragrafo, proprio per questo, andremo ad approfondire la questione andando a vedere cosa potrebbe accadere.

Ecco tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza e che cambiano tutto.

Piano ad induzione, attento a questo materiale o rischi grosso

Da qualche anno a questa parte, alcuni di noi ci hanno parlato di un problema che è sorto negli ultimi tempi che fa riferimento al piano cottura ad induzioni con materiale in vetro ceramica. Proprio una persona di nome Giuseppe, ha raccontato la sua esperienza: “La mia disavventura riguarda un piano cottura in vetroceramica a gas esploso in mille pezzi mentre mia moglie stava cucinando”

Ha poi raccotato di aver contattato l’azienda: “Contattata l’azienda in questione (il prodotto e’ un Hotpoint Ariston) mi e’ stato semplicemente risposto che il piano non era piu’ in garanzia e che quindi loro non potevano far altro che mandare un tecnico a mie spese per mettere un altro piano cottura. In una mail successiva si scriveva invece che il normale utilizzo e usura poteva portare alla rottura del piano in vetroceramica, come se fosse la cosa piu’ normale di questo mondo che cucinando il piano in vetro possa esplodere”.

Il commento dell’esperto

Un esperto di nome Carlo Garofolini, presidente dell’Adico ha spiegato: “E’ incredibile pensare che mentre stai preparando da mangiare ti possa esplodere addosso il fornello. A parte lo spavento, un episodio del genere può essere molto pericoloso per l’incolumità delle persone. La cosa che ci lascia basiti è la totale mancanza di risposte da parte delle aziende produttrici”.

Inoltre, il signor Giuseppe invita tutti quelli che posseggono questo mezzo a fare particolare attenzione.