MINISTERO DELL’ AMBIENTE – Confermato il divieto assoluto: VIETATO BERE in spiaggia | Dopo l’alcol nemmeno una goccia d’acqua

Nuove regole per le spiagge e l’estate 2025: ecco cosa è stato disposto ultimamente, tutti i dettagli e le curiosità

L’estate è una delle stagioni che i nostri lettori preferiscono, tanto che è stato disposto un controllo più rafforzato dallo stesso Ministero dell’ambiente dopo alcune cose che negli anni scorsi hanno dato molto fastidio alla collettività creandone seri problemi. Andiamo nel dettaglio a vedere circa il divieto di bere in spiaggia cosa c’e da approfondire e da raccontarvi, affinché il tuo momento di relax volge alla perfezione.

Quando si sente parlare di mesi estivi, l’unica cosa che si cerca di fare è proprio quella di rilassarvi, godersi il mare e la spiaggia ma soprattutto il momento, ma anche riuscire a fare ciò che uno vuole nel rispetto dell’ambiente ma soprattutto della collettività. Oggi, infatti, la sostenibilità dell’ambiente e il rispetto di esso è una delle fondamenta più essenziali del nostro Paese.

Proprio per questo, sono state stabilite delle regole che non sono affatto banali o indifferenti e che andrebbero rispettate sempre.

Andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza e che lasciano tutti senza parole.

Stagione balneare e le nuove regole da rispettare: di che si tratta

Anche quest’anno la stagione balneare inizia a giugno e si conclude il 30 settembre, anche se il calendario cambia di Regione in Regione. E’ bene dire, ad esempio, che alcune di esse possono rimanere aperte anche finp ad Ottobre, salvo imprevisti climatici.

Quando, invece, si sente parlare di clima mite e di rispetto delle norme, allora il Ministero ell’Ambiente ci tiene che tutti i cittadini le conoscano ma soprattutto le rispettano. Tra queste possiamo elencarvi alcune imprescindibili come il discorso della plastica monouso vietata, proprio perché è stata confermata la messa al bando di stoviglie, cannucce e contenitori in plastica usa e getta e al loro posto materiali biodegradabili o riutilizzabili. Tra le altre cose, si parla di spiagge più accessibili, ossia aumenta sempre di più il numero degli stabilimenti dotati di passerelle per sedie a rotelle, sedute ombreggiate dedicate e servizi accessibili.

Altre regole da rispettare

Tra le altre regole da rispettare sicuramente vi è un controllo sempre più severo su prezzi, sicurezza e pulizia da parte delle autorità locali, soprattutto nei lidi attrezzati; nuovi controlli previsti anche sull’assistenza bagnini e assistenti di spiaggia, con presenze obbligatorie fino a orari serali nei weekend di alta stagione.

Tra le mete più amate, invece, sicuramente rientra Polignano a mare e Positano, la regina della Costiera Amalfitana.