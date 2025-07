Nuova maxitassa estate, canone da 120€ a settimana per ogni figlio a spasso | Te li tolgono dallo stipendio di luglio, una fucilata

Canone da 120 euro quasi obbligatorio per figlio: ecco la nuova spesa estiva da sostenere, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso si sente parlare dei rincaro dei prezzi sui beni e servizi essenziali, anche se questo è un discorso molto più ampio che va ad incidere nel periodo estivo in una famiglia che fa un lavoro che lo porta a stare via tutto il giorno. La questione che andremo a sviluppare nel nostro articolo è proprio quella relativa al fatto che vi è una nuova rata da pagare per ogni figlio in estate: andiamo a vedere la questione nei minimi dettagli.

Negli anni, infatti, si è sempre stati costretti a lasciare i propri figli dai nonni o a scuola se si trattava di lavorare a tempo pieno. Proprio per questo, si è pensato di creare dei centri estivi che lasciassero del tempo ai genitori e facessero si che essi potessero vivere la loro giornata lavorativa in maniera più tranquilla possibile.

Oggi, però, le cose non sono cambiate da questo punto di vista ma da qiello economico si ed è per questo che i rincari si fanno sentire anche qui su questo fronte.

Andiamo a vedere nel prosismo paragrafo quale sarebbe la spesa effettia che un genitore dovrebbe sostenere per il proprio figlio se si trova a dover lavorare e mandare i binbi in un centro estivo.

Centri estivi, ecco quanto costano e incidono sulla tua famiglia

Anche se per comodità, molti genitori decidono di mandare i propri figli in un centro estivo, oltre perché essi lavorano ma anche per un divertimento dei loro bimbi, per la felicità di giocare e fare attività in estate anche con altri coetanei. La spesa economica, però, sale sempre di più e in moltissimi si chiedono se ne vale ancora la pena sostenere questa nuova tassa.

In Italia, il welfare familiare si regge da decenni sulle spalle delle donne, che continuano a pagare con pezzi di carriera. Da una statistica, in Italia solo il 55% delle madri lavora ontro il 70% spesso con contratti part-time o soluzioni “concilianti”, ma che conciliano poco e frustrano molto. Per chi è autonomo, invece, il mito della flessibilità rimane sempre e solo un mito , in quanto non estistono ferie pagate, e spesso lavora di notte per riuscire a far tutto. Si lavora il doppio e si incassa la metà e resistono solo grazie a una dose extra di amore e caffeina.

Qual è il prezzo da pagare

In un centro estivo privato, infatti, si possono spendere anche 700 euro a bambino mentre la cifra nei centri pubblici scende a 400.

Il prezzo a tempo pieno rilevato nel 2025 nei centri estivi proposti in strutture private è 175 euro che sale al Nord (190 €/sett.), seguiti dal Centro (160 €) e Sud (135 €). Mezza giornata 120 euro .