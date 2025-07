ULTIM’ORA – Benzina 1,498 euro, fino a lunedì 14 luglio stesso prezzo del 2006 | Il Ministero dell’Ambiente cancella le accise

Novità benzina: sconto a 1,49 euro fino al 14 luglio, ecco cosa sta succedendo, tutti i dettagli e le curiosità che lasciano senza parole

Uno dei temi delicati a cui l’Italia da sempre un peso crescente per via del rincaro è proprio il prezzo della benzina che ha dovuto superare la soglia, lasciando tutti senza parole. Quello che però è venuto fuori è proprio una novità positiva per in nostri lettori: il prezzo della benzina scende ma solo per un brevissimo periodo. Andiamo ad esaminare il tutto nel corso di questo articolo.

Nel corso degli anni ci sono stati forti rincari su tutto quello che concerne il prezzo dei beni primari ed essenziali , dovuti alla guerra tra Russia e Ucraina e i dazi introdotti da Trump che hanno fatto schizzare il prezzo del gasolio alle stelle.

Negli anni, quindi, è indispensabile racocntarvi se il prezzo della benzina subisce una diminuizione: ecco quindi che abbiamo deciso di farlo nel corso del prossimo paragrafo, andando ad approfondire un argomento di rilevante importanza.

Ecco tutto quello che c’e da sapere, i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Benzina, ecco la diminuizione che lascia senza parole

Come abbiamo potuto notare, il prezzo della benzina sta subendo delle variazioni, tanto che il Ministero dell’Ambiente, del Clima e dell’Energia ha annunciato il costo dei carburanti per le prossime due settimane, fino a lunedì 14 luglio incluso. Per questo, quindi, il prezzo della benzina a 95 ottani aumenterà di 2 centesimi, raggiungendo da 1,465 a litro.

Al momento, quindi da Giugno, il prezzo di cui vi parliamo è stato regolamentato solo nelle stazioni di servizio delle autostrade e superstrade previsto dalla revisione semestrale tramite la normativa sui prezzi dei prodotti petroliferi. Le cose possono cambiare e quindi servirebbe una legge che regolamenti il tutto non solo nelle stazioni di servizio ma anche in generale.

Quali sono i prezzi medi oggi

Quello di cui vi abbiamo parlato interessa la Slovenia, anche se I prezzi medi dei carburanti pubblicati sul sito sono aggiornati ogni mattina sul sito di riferimento.

Si può notare come in Lombardia, ad esempio, la benzina sta a 1,725 mentre in Campania 1,727 e, ancora, in Puglia 1,747. Insomma i cambiamenti sono davvero necessari e sarebbe ora che lo Stato intervenisse per diminuire i prezzi della benzina e garantire una vita più serena al lettore e al cittadino italiano.