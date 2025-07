Medico di base, se non vedi questo foglio appeso in ambulatorio esci subito | Fatti cancellare dall’ASL o ti ricoverano a vita

Attenzione a questo foglio che deve presentare il medico: se non lo ha esci subito dall’ambulatorio, ecco il motivo

La società moderna è davvero cambiata e succedono degli episodi soprattutto in ambito medico che possono lasciare sorpresi un po’ tutti compresi i medici che possono esercitare la professione con degli atti che non ti aspetteresti mai. Quello che è successo ultimamente per un medico di base ha lasciato un po’ tutti senza parole: andiamo a spiegartelo nel corso di questo articolo.

Negli anni, la professione del medico di abse è stata sempre costituita da grandi personaggi che, dopo i 5 anni di laurea in medicina, decidono di fermarsi e non proseguire gli studi, volendo optare per la scelta del medico di base. Il medico di base, quindi, seppur laureato, è un medico che ha un ruolo decisivo sulla tua vita e sulla tua salute, così come sulla base della tua vita all’interno del posto di lavoro.

Quello che è successo a Valentano ha sconvolto la comunità, proprio perché una persona si è spacciato per medico a soli 22 anni, senza aver mai sostenuto un esame all’Università. Con l’aiuto di 3 medici, questo giovane si è improvvisato guardia medica a Capodimonte andando a fare visite, somministrando farmaci e presidi sanitari.

A scoprire ciò che stava facendo sono stati i carabinieri di Capodimonte che, al termine di accurate e mirate indagini, lo hanno denunciato a piede libero. Gli stessi carabinieri hanno spiegato nel dettaglio la loro attività investigativa: “L’attività investigativa ha preso spunto da alcune segnalazioni ricevute dai militari dell’Arma, i quali, effettuate le prime verifiche, hanno riscontrato alcune anomalie e appuravano la presenza di illeciti”.

Le visite sostenute

Nel corso di questo anno, il giovane finto dottore avrebbe svolto visite mediche ambulatoriali e domiciliari, praticato iniezioni e altre terapie e prestazioni riservate esclusivamente a personale medico sanitario.

Il giovane finto dottore ha giocato sulla vita e sulla pelle delle persone che erano assolutamente all’oscuro di ciò che stava succedendo. L’indagato, insieme ai tre dottori compiacenti, nei prossimi giorni saranno ascoltati dalla Procura , fornendo la loro versione dei fatti.