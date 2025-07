“E anche oggi me ne sto a casa”, decide tutto il termometro: con questa temperatura ti pagano lo stesso anche dal divano | La nuova ordinanza

Ondata di calore in Italia e cambia tutto: ecco cosa sta succedendo inq ueste ore, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso il problema dell’estate e di questa stagione tanto bella e felice è proprio il troppo caldo che non ci fa vivere una vita serena e tranquilla, soprattutto quando il termometro segna moltissimi gradi in più. Infatti, in questo articolo vi parleremo di quello che succederà nei prossimi giorni in Italia che vi lascerà davvero senza parole.

Come spesso ci capita, quando vi sono moltissime fonti di calore gli individui tendono ad aver eproblemi sia di concentrazione e sia di salute. infatti, i medici tendono a consigliare di non uscire nelle ore più calda, di mangiare molto leggero ma soprattutto bere almeno 2 litri d’acqua per far si che il corpo sia più organico possibile.

Purtroppo, però, le notizie per chi odia il caldo non sono assolutamente favorevoli e, proprio per questo, ci teniamo a dirvi delle nuove misure da consigliare ai lavoratori che tendono a svolgere un lavoro all’aperto.

Andiamo a vedere ciò che sta per succedere nelle prossime ore e settimane: tutti i dettagli.

Ondata di calore in Italia: cosa sta per cambiare

Da qualche settimana a questa parte l’Italia e diversi Paesi sono investiti da un’ondata di calore , con temperature ben oltre la media stagionale. In molte Regione si registrano dai 37 ai 40 gradi , tanto che i protarsi di queste situazioni estreme possono compromettere il lavoro degli impiegati in agricoltura, nei cantieri, nelle cave e nei vivai.

Quindi, è stata emessa un’ordinanza in diverse Regioni d’Italia , dove sono previsti dei divieti che vanno fino al 31 agosto, in altre, come appunto la Lombardia e l’Emilia, dove ieri è morto un imprenditore edile, si arriva fino al 15 settembre. Quello che è venuto fuori, quindi, è che tutti prevedono una sospensione delle attività nella fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 16:00, durante i giorni classificati come ad alto rischio, fino al 31 agosto. Si può consultare il sito Worklimate 2.0, una piattaforma sviluppata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) insieme all’Inail.

Altre novità previste

Se l’area geografica aziendale è uguale al pallino rosso, allora il lavoratore deve sospendere l’attività nelle fasce orarie previste dalle ordinanze regionali.

Le raccomandazioni, quindi sono diverse tra cui:

anticipare l’inizio del turno di lavoro

incrementare le pause in aree ombreggiate

garantire un accesso continuo ad acqua potabile

organizzare la rotazione dei lavoratori.