Supermercato low cost, ma quale Eurospin, con il nuovo trucchetto di WhatsApp riempi il carrello con 10€ | Frigo pieno a costo da terzo mondo

Mettendo in pratica il metodo di un celebre chef del web, si può fare la spesa risparmiando centinaia di euro al mese.

Con i suoi 2 miliardi di iscritti, WhatsApp è ormai considerata la piattaforma di messaggistica istantanea più famosa e utilizzata al mondo. Le sue funzionalità infatti ci permettono di eseguire un’ampia varietà di azioni, dall’invio dei messaggi, alle chiamate audio e video, sia singole che di gruppo, fino ad arrivare alla condivisione degli aggiornamenti di stato.

Pochi però sanno che questa app è in grado anche di farci risparmiare. In che modo? Semplice, tramite la spesa che facciamo regolarmente al supermercato. A rivelarcelo è Will Coleman, uno chef star del web, che ha spiegato come spendere meno e mangiare sano nel corso della settimana.

Quest’ultimo adopera il Metodo 6 a 1, capace non solo di ridurre il costo di ciò che acquistiamo, ma di evitare lo spreco di cibo e di seguire un regime alimentare regolare. Ma scopriamo nel dettaglio in cosa consiste.

WhatsApp e il Metodo 6 a 1 per ridurre il costo della spesa e mangiare meglio

WhatsApp rappresenta una piattaforma ideale dove mettere in pratica il Metodo 6 a 1 poiché non è altro che una lista della spesa composta da 6 verdure, 5 frutti, 4 alimenti che siano fonte di proteine, 3 di amidi, 2 salse o creme spalmabili e un extra.

Potrebbe quindi trattarsi di uno sfizio, qualcosa che desideriamo mangiare o bere, come un dolce o una bevanda alcolica. Colemaa afferma che seguendo queste semplici regole, riesce a spendere sempre meno di 100 euro a settimana al supermercato.

La lista della spesa: il trucchetto pro-risparmio di cui tutti hanno bisogno

Chi lo ha provato non ha dubbi: con il Metodo 6 a 1 si riduce il costo della spesa, sprecando meno e scegliendo al tempo stesso un maggior numero di alimenti salutari come le verdure, soprattutto quelle prive di confezione, in modo da tenere un occhio anche sul costo ambientale.

Questo rappresenta anche un modo per sperimentare con ricette innovative, preparando pasti da consumare a casa piuttosto che recarsi al ristorante. Tale tecnica dunque può diventare un’abitudine ogniqualvolta ci si reca a fare la spesa: ne trarrete beneficio in termini di salute e… portafoglio.