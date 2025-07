“Dottore ho la lingua bianca”: la nuova patologia mette i brividi, 9 volte su 10 la diagnosi è terribile | Lasci i tuoi cari in una settimana

La cause della lingua bianca e i rimedi casalinghi per sbarazzarsene - Lagazzettadimassaecarrara.it - foto Canva

Il fenomeno della lingua bianca è sempre più diffuso: le cause sono varie, ma nei casi più gravi si può rischiare la vita.

In passato milioni di persone hanno sviluppato tale condizione, non rendendosi però conto della pericolosità che presente. In molti casi infatti il fenomeno della lingua bianca risulta innocuo e scompare nel giro di poco tempo.

Tuttavia non sempre è così. È giusto sottolineare che affligge sia i giovani che gli adulti, i quali tendono spesso a sottovalutare le conseguenze per la salute, che possono essere devastanti. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: quali sono le circostanze che portano alla comparsa di questa malattia?

Le cause sono varie, ma una delle più comuni riguarda un regime alimentare poco corretto, soprattutto in termini di quantità ingerita. Nella stragrande maggioranza dei casi questo comporta un’alterazione della flora batterica, portando alla formazione di uno strato sottile di muco bianco che si deposita sopra la lingua.

La cause più rischiose della lingua bianca

La lingua bianca può presentarsi con la contrazione del mughetto, ovvero una micosa che infetta il cavo orale alterandone la composizione batterica. Anche il metabolismo può giocare un ruolo, soprattutto se presenta delle disfunzioni. In questo la causa è legata al malfunzionamento di alcuni organi come lo stomaco e il fegato.

Sebbene si tratti di una rarità, anche la scarlattina causa la lingua bianca. Per coloro che non hanno familiarità con questa malattia, colpisce prevalentemente i più piccoli, neonati inclusi, ed è provocata dallo streptococco beta-emolitico del gruppo A. La stessa condizione si presenta anche con la leucoplachia, ovvero un’infezione che presentano spesso i fumatori e caratterizzata da un’alterazione della percezione del gusto dei cibi.

Rimedi casalinghi per sbarazzarsi della lingua bianca

Nei cai meno gravi, è possibile rimuovere lo strato bianco formatosi sulla lingua, ricorrendo a semplici metodi fai-da-te. Uno di questi richiede l’utilizzo del bicarbonato di sodio, che funge da esfoliante, capace di rimuovere i residui bianchi senza intaccare il pH della bocca. Per procedere, creare una pasta mescolandone un cucchiaino con del succo di limone. Applicatela quindi sullo spazzolino che passerete sulla lingua.

In alternativa c’è l’aloe vera, che presenta proprietà antimiotiche e antibatteriche. In questo caso basterà succhiare un cucchiaino di aloe vera per due/tre volte al giorno, fino a quando il colore della lingua non torna alla normalità. Simili caratteristiche curative sono presenti nel sale marino, da utilizzare facendo dei risciacqui mescolato all’acqua, in modo da eliminare i batteri che hanno dato luogo alla lingua bianca.