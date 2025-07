IL GSE CONFERMA – Frigorifero: se non supera la prova del foglio A4 è da portare in discarica | Ti stai dissanguando inutilmente

Basta utilizzare un pezzo di carta per capire se il vostro frigo consuma più del necessario: ci vogliono pochi secondi.

Il frigorifero è senza ombra di dubbio uno degli elettrodomestici più utilizzati, ma anche uno dei più dispendiosi. Al contrario di ciò che molti pensano, influisce in modo notevole sulla bolletta energetica, portandoci a sborsare fior fior di quattrini.

A differenza di altri apparecchi, è in funzione 24 ore su 24, così da evitare che gli alimenti che si trovano al suo interno si rovinino se lasciati a temperatura ambiente. Un’ottima ragione per verificare se il frigo presenti o meno un guasto.

Infatti, se è danneggiato, non solo il cibo viene messo a repentaglio, ma il suo consumo energetico rischia di impennarsi vertiginosamente, con conseguente aumento del prezzo della bolletta. Ed è qui che entra in gioco il test del foglio A4.

Perché il frigo consuma troppa energia

I frigoriferi non sono eterni e con il tempo le loro prestazioni calano. Per non parlare di altre problematiche che possono emergere, tra cui quella legata al malfunzionamento della guarnizione. Si tratta di un elemento molto sensibile, che con gli anni tende a consumarsi.

In questo caso lo sportello non aderisce più bene, portando lo stesso apparecchio a lavorare maggiormente per mantenere freschi gli alimenti. E ciò corrisponde a un consumo maggiore di energia e alla lievitazione della bolletta. Non solo, tale condizione può danneggiare il frigorifero, poiché l’aria calda che entra rischia di intasare il sistema di raffreddamento.

Il test del foglio A4: è infallibile

Molti utenti non hanno la minima idea che si può ridurre i consumi energetici con l’utilizzo di un semplice pezzo di carta. Infatti, alcuni esperti suggeriscono di ricorrere al test del foglio A4. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: in cosa consiste esattamente?

Per capire se la guarnizione dello sportello funziona, permettendo la chiusura corretta del frigorifero, si può ricorrere a un semplice un foglio di carta. Non dovete fare altro che posizionarlo contro la guarnizione della porta. Quindi chiudetela. Quando si cerca di estrarre la carta, si dovrebbe sentire una certa resistenza. Se la carta scivola via facilmente, potrebbe essere necessario procedere alla sostituzione della guarnizione.