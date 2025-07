UFFICIALE – Internet gratis dal 15 luglio, data da incorniciare: ecco chi potrà già stracciare il contratto | Cancella il numero dell’operatore

La connessione Internet satellitare sarà disponibile per milioni di utenti in tutto il mondo - Lagazzettadimassaecarrara.it - foto Canva

Decine di modelli di smartphone avranno modo di usufruire di una connessione Internet super veloce e quasi a costo zero.

Internet è oramai diventato uno strumento necessario nella vita quotidiana in quanto ci permette di svolgere numerose attività. Senza il suddetto, molti di noi oggi sarebbero persi. Gli utilizzi sono numerosi e vari: dal lavoro alla scuola, al semplice svago.

Il problema è che per continuare ad adoperarlo è necessario pagare un abbonamento, per il quale si sborsano tendenzialmente centinaia di euro all’anno. Ed è qui che entra in gioco una incredibile opportunità, grazie a Starlink, l’Internet satellitare di Elon Musk, che fino a qualche settimana fa era impegnato nell’amministrazione di Donald Trump.

Questo sistema è rappresentato da una moltitudine di satelliti che permettono una connettività in banda larga anche in aree remote del mondo. A questo proposito, è stata avviata una iniziativa, che partirà il 15 luglio, e volta, per l’appunto a colmare il divario digitale esistente. Milioni di utenti quindi, avranno fin da subito la possibilità di usufruirne.

Internet satellitare: un’iniziativa senza precedenti

Starlink, con la collaborazione della nota compagnia telefonica, T-Mobile, segna una vera e propria pietra miliare in questo campo in quanto combina l’infrastruttura di un operatore di telecomunicazioni con una copertura satellitare all’avanguardia come quella di Starlink.

L’iniziativa, che come accennato in precedenza, avrà inizio a partire dalla metà di luglio, coinvolgerà numerosi utenti, ma non sarà disponibile solo per coloro che vantano un contratto di T-Mobile. Infatti includerà anche i clienti di altri vettori come Verizon e AT&T.

I modelli di cellulare coinvolti

L’obiettivo è fornire una copertura agli utenti di smartphone nelle aree rurali, montane o remote, dove le reti tradizionali sono irraggiungibili o troppo costose da implementare. Eliminando la necessità di torri, antenne e cavi terrestri, Internet via satellite è una soluzione praticabile per milioni di persone che attualmente non dispongono di un accesso affidabile a Internet.

Starlink e T-Mobile hanno confermato che la connessione sarà disponibile da smartphone convenzionali, purché dotati di supporto per la connettività satellitare e di sistemi operativi aggiornati. Attualmente i modelli compatibili sono i seguenti: per la Apple troviamo iPhone 14, iPhone 15 e iPhone 16, per Google il Pixel 9, mentre per Motorola Razr (2024), Razr Plus (2024), Moto Edge e Moto G Power 5G (2024) (Motorola). Infine per la Samsung da Galaxy A14 a A54, da Galaxy S21 a S25 e da Galaxy Z Flip 3 a Z Flip 6.