Chiavi auto, mettile nel freezer tutta la notte: al mattino trovi l’abitacolo un congelatore | Arrivi al lavoro freschissimo

Chiavi auto, mettile nel freezer tutta la notte: tutti i dettagli e le curiosità che lasciano senza parole, ecco cosa devi fare

Molto spesso i nostri lettori ci chiedono delle informazioni circa le novità sulle chiavi dell’auto che possono fare la differenza sotto diversi punti di vista. Oggi, infatti, abbiamo deciso di svelarti un trucchetto davvero utile ma anche differente che ti permette di trovare l’abitacolo dell’auto freschissimo: andiamo a vedere come fare, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Avere l’auto freschissima in un periodo estivo così caldo e afoso è davvero un sogno ad occhi aperti per molti di noi che non riescono assolutamente a trovare un buon metodo per raffreddare il loro abitacolo nemmeno se mettessero la macchina all’ombra.

Proprio per questo, esistono dei metodi alternativi che al momento conoscono davvero in pochissimi, che ti permettono di raffreddare l’auto con un semplice passaggio: grazie ad un sistema di avviamento senza chiavi.

Con questa nuova funzione è possibile aprire k’auto senza infilare le chiavi nella serratura o premere un pulsante. L’auto, infatti, utilizza dei sensori per collegarsi alla chiave dell’auto e aprire la portiera. e, una volta seduti è possibile avviare l’auto premendo un pulsante. Andiamo a vedere nel dettaglio inquesta funzione cosa e come fare: tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Chiavi auto, la novità per raffreddare l’abitacolo: tutti i dettagli

Come vi abbiamo anticipato, molti nuovi modelli dell’auto hanno un sistema di avviamento che potrebbe andar bene senza chiavi, tanto che con questa funzione puoi aprire l’auto senza dover infilare le chiavi anche se per i ladri intelligenti, questa nuova nota non è affatto positiva e hannotrovato un modo per sfruttare questa caratteristica.

Oggi i ladri utilizzanono un sistema i per hackerare il segnale possono essere semplicemente acquistati in negozio e non sono così costosi. Quindi i ladri possono avere un tipo di potenziatore o estensore di segnale, per migliorare il collegamento tra la chiave e l’auto. Quindi se tu ti trovi sotto casa tua, in un parcheggio o in ufficio, questi utilizzano un’estensione per aumentare il segnale tra la tua chiave in modo che le porte si aprano quando non ci sei.

Come fare a bloccare questo metodo

Per cercare di contrastare questo metodo, basterebbe un modo semplice e conciso ossia quello di avvolgere le chiavi dell’auto in un foglio di alluminio prima di metterle in borsa o in tasca.



Un altro consiglio che potete provare è di mettere le chiavi nel freezer quando sei a casa! Anche il freezer bloccherà il segnale.