Marina di Massa: dissesto pericoloso denunciato da un cittadino: “Bisogna intervenire”

Il lettore ha manifestato la sua preoccupazione dopo l’incidente che ha coinvolto un’auto e uno scooter: “C’è da sperare che non ci scappi il morto”.

Un cittadino lombardo, che detiene una casa-vacanze a Marina di Massa, ha invitato una missiva al quotidiano locale online “Lavoceapuana.com” per denunciare lo stato di dissesto del manto stradale in via delle Pinete.

Appello che egli ha ritenuto doveroso condividere con la stampa dopo aver mancato, per un pelo, l’incidente che ha coinvolto una turista a bordo di un’auto e un motociclista sessantenne.

L’uomo è infatti giunto sul posto solo qualche secondo dopo che il pericoloso sinistro aveva avuto luogo all’altezza di Bondano, e ha testimoniato l’accaduto anche con alcuni scatti, immortalando lo scooter a terra e le evidenti criticità di via delle Pinete.

Il messaggio è chiaro: urge un piano di riqualificazione massiva in quel tratto stradale, onde evitare l’insorgenza di ulteriori incidenti futuri, soprattutto nel corso dell’imminente stagione turistica. O, perlomeno, nuovi limiti di velocità.

“È un percorso pericolosissimo”

Il lettore ha riferito: “Si era fatto presente il problema in un recente intervento inerente la sicurezza stradale in via delle Pinete a Marina di Massa, dei marciapiedi che hanno necessità di manutenzione. Oggi, alle 18:05, all’altezza del civico 188, arriva puntuale l’incidente stradale. Una Fiat 500 proveniente dal lato Carrara in direzione Marina di Massa centro, guidata da una turista con a fianco la madre anziana, viene a contatto sul lato destro del passeggero con uno scooter nero, condotto da un uomo più o meno sulla sessantina. Lo scooter perde l’equilibrio e cade; l’uomo resta immobile“.

La missiva prosegue quindi: “La conducente dell’autovettura si prodiga per chiamare l’autoambulanza e i Vigili. Il motociclista presenta delle escoriazioni sul braccio, viene prontamente assistito dagli operatori della Croce Rossa e la Polizia Municipale accerta l’accaduto, interrogando la conducente dell’autovettura per procedere con tutti i rilevamenti del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. La conducente della Fiat 500 è visibilmente scossa, così come la madre. Ovviamente, traffico in tilt. Via delle Pinete in tutta Marina di Massa è un percorso pericolosissimo, sia per le autovetture, che per le motociclette e le biciclette“. E spiega: “C’è da fare i conti con la carreggiata sconnessa in tanti punti, gli avvallamenti dei tombini, i marciapiedi che sono messi veramente male, e da rifare completamente“.

La richiesta di intervento

L’uomo ha poi sollecitato l’Amministrazione: “Bisogna intervenire alla svelta, altrimenti di situazioni come questa, magari anche più serie, se ne vedranno ancora. C’è da sperare che non ci scappi il morto“.

E ha suggerito: “Nell’immediato forse potrebbe essere il caso di istituire una zona con velocità ridotta ai 40 km/h e procedere a sanzionare tutti coloro che in macchina o con le moto superano tale limite, perché tutti sappiamo che la prima causa degli incidenti è sicuramente la velocità“.