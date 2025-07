Posto di blocco, stanno aprendo i bagagliai a tutti: scatta l’obbligo del catarifrangente a bordo | Multa a pioggia in queste ore

Posto di blocco, oggi questo kit è obbligatorio ma se non lo possiedi rischi grosso: ecco tutto quello che c’e da sapere, i dettagli e le curiosità

Molto spesso siamo sempre informati sulle novità relative ai posti di blocco ma soprattutto al Codice della strada che non fa altro che aumentare lasciando tutti senza parole. Negli anni, infatti, abbiamo cercato di spiegarvi nei minimi dettagli cosa sta succedendo e come puoi evitare una multa salatissima se non rispetti alcuni metodi obbligatori: tra questi, infatti, vi è il kit che non può mancare nella tua auto: ecco di cosa si tratta.

Negli anni, infatti, le regole sono diventate sempre molto dure ed è per questo che se ti fermano al posto di blocco e non possiedi questi accessori, la sanzione e la multa sono davvero incredibilmente salate. Vi sono degli accessori che vanno tenuti regolarmente in auto affinché, in caso di evenienze, dovreste essere pronti ad avere oggetti che possono salvarti la vita in caso di emergenza.

Andiamo a vedere nel dettaglio di che si tratta e perché bisogna sempre possederli, ma soprattutto cosa potrebbe succedere se non le si possiedono.

Ecco tutti i dettagli che possono fare la differenza e che lasciano tutti senza parole.

Kit di sopravvivenza da avere in macchina: ecco i dettagli

Quando viaggiamo in auto, tutto quello di cui avreste bisogno è proprio questo kit di sopravvivenza che serve per le evenienze, necessario avere sempre con sé oggetti e accessori che ci aiutano a gestire un’emergenza imprevista. In Italia, vi sono degli obblighi da rispettare composto da alcuni dispositivi che dobbiamo usare in caso di incidente o di veicolo in panne e di cui non ne potresti fare a meno.

Tra questi accessori vi sono: gilet catarifrangente un giubbotto di segnalazione che va indossato obbligatoriamente quando si esce dall’auto ferma. Se non lo si possede si rischia una multa da 42 euro fino a 173 euro, più la decurtazione di 2 punti dalla patente; il triangolo di sicurezza, è un segnale mobile di pericolo da posizionare in verticale dietro la vettura ad alcuni metri di distanza, che se non si possiede si rischia una multa fino a 173 euro e con la decurtazione di due punti dalla patente.

Sanzioni e cosa sapere

Tra gli altri punti fondamentali da sapere sicuramente vi è come collocare questi oggetti; ad esempio, il triangolo deve essere collocato dietro la vettura per segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata.

Se non lo si fa la multa potrebbe essere da 42 € a 73 € e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida.