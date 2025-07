GIORGETTI CONFERMA “superbonus da 17.500€ a chi ci sostiene”, obiettivo ‘ripopolamento’ | Il Governo si gioca l’all in: addio preservativi

Novità del Superbonus per questa categoria di persone: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza

Molto spesso i nostri lettori risultano essere sempre più curiosi di alcune nuove novità che riguardano principalmente i temi economici e finanziari ma soprattutto il sostegno economico che il Governo Meloni e i suoi ministri mettono in atto per alcune categorie di persone. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta succedendo, tutte le curiosità e le novità assolutamente da conoscere.

Ultimamente, con un periodo di crisi come questo, dove i rincari dei prezzi dovuti alla guerra tra Russia e Ucraina e all0introduzione dei dazi, cominciano a farsi sentire, alcune persone sono fortemente in difficoltà e non riescono ad arrivare a fine mese. Proprio per questo, il Governo Meloni e i suoi ministri sono intervenuti più voltr per aiutare le famiglie in difficoltà.

Attraverso i bonus, alcune persone hanno diritto a vivere la loro vita in maniera del tutto normale, graxie anche agli aiuti economici.

Proprio per questo, vi parliamo nel prossimo paragrafo del famosissimo superbonus che, per queste categorie di persone potrebbe fare la differenza. Andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità.

Superbonus per questa categoria di persone: ecco i dettagli

Il Ministro Giancarlo Georgetti, grazie alla sua voglia di aumentare la natalità in Italia, ha deciso di lanciare un appello attraverso un aiuto economico proprio legato all’aumento dei figli e al loro numero piuttosto che allo spessore familiare. Infatti, quest’ultimo ha l’obiettivo di contenimento della spesa pubblica e, in aggiunta anche quello di rallentare la curva delle nascite, ma a invertirne l’andamento.

A partire dal 20255, infatti, i contribuenti con reddito a partire dai 75000 euro hanno diritto a detrazioni che variano in base al numero dei figli. Questo fa riferimento sia al reddito complessivo del contribuente che al numero dei figli fiscalmente a carico.Solo chi ha il reddito di 75000 euro potrà godere delle detrazioni tutti gli altri avranno un tetto massimo alle spese detraibili basato su redditi e figli.

La superdetrazione per le mamme

Per le mamme, sempre nel 2025, le cose cambiano: infatti, la superdetrazione riguarda le mamme che lavorano che è di circa i 2.500 euro per il primo figlio, che salirebbe a 7.500 per il secondo figlio, per un totale di 10.000 euro tra primo e secondo figlio, e a 12.500 euro per il terzo figlio, fino ai 17.500 euro per il quarto figlio.

Questo bonus spetterebbe solo alle madri e non ai padri.