Se ti perdi questa la prossima sarà nel 2114: l’ECLISSI di sole che oscurerà tutta la Toscana | 6 minuti e 23 secondi di tenebre in pieno giorno

L’eclissi del sole più bella di sempre adesso oppure se ne parla del 2114: andiamo a vedere le novità e i dettagli

Nonostante il mondo sappia quanto sia davvero complicato guardare l’eclissi del sole, oggi ti parleremo di questa nuova fase che potrebbe fare la differenza nella tua vita. Negli anni, infatti, l’eclissi di sole che oscurerà tutta la Toscana sta facendo parlare un po’ tutti e tantissimi dei nostri elttori vorrebbero saperne di più: andiamo a vedere insieme di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Alcuni la definiscono l’oscurità più lunga fino al 2114, tanto che sarà visibile sia a Firenze ch in Liguria e farà la differenza proprio sgli occhi dell’essere umano sempre curioso delle novità che lo attendono dal punto di vista scientifico.

Abbiamo deciso di approfondire questo tema proprio per i tantissimi lettori che vorrebbero saperne di più, tanto che viene definito come un fenomeno storico.

Andiamo a veder enel dettaglio cosa potrebbe succedere; tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Eclissi solare, ecco cosa sarai pronto a vedere: tutti i dettagli

Non tutti lo sanno ms il 7 luglio 2025 ci saranno due eclissi del sole spettacolari di cui, la prima, tra pochi giorni, sarà visibile da Firenze come dalla Liguria, mentre per l’altra già molti toscani si stano attrezzando desiderosi di ammirare un fenoneno storico in quanto sarà davvero spettacolare.

Il calendario degli astrofili segna già in rosso il 2 agosto del 2027: la Luna calerà sul nostro emisfero regalando l’eclissi solare del secolo, un record che rimarrà vivo fino al 2114. La durata sarà di circa 6 minuti e 23 secondi di tenebre in pieno giorno. La perfezione di questa eclissi è data per l’appunto Terra all’afelio (più lontana dal Sole), Luna al perigeo (più vicina a noi) e una traiettoria quasi equatoriale che fa rallentare il cono d’ombra. Quello che vedremo, qquindi, sarà buio a mezzogiorno. Si vedrà meglio in altri Stati come Marocco, Libia e, soprattutto, Luxor mentre in Italia si vedrà solo una mezza luna nelle regioni meridionali e a Lampedusa il Sole sarà rosicchiato fino al 50%.

La scoperta

Circa le scoperte salde di questa eclissi, senza dubbio vi è gli abeti sentono l’arrivo di un’eclissi di Sole e si scambiano segnali bioelettrici. Infatti, quando arriva un’eclissi solare gli alberi di una foresta comunicano tra loro scambiandosi segnali bioelettrici.

Questa scoperta ancora sconosciuta è stato osservato in Italia in un bosco di abeti rossi all’interno del Parco di Paneveggio in Trentino e poi pubblicata sulla rivista Royal Society Open Science dal gruppo internazionale guidato dall’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova.