Bollo auto, ESENZIONE COMPLEANNO: i nati fino al 1995 non lo pagheranno più | Il nuovo salvagente ministeriale

Bollo auto, esenzioni pr i nati fino al 1995: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso, soprattutto in questo momento storico non si fa altro che parlare del bollo auto e delle sue caratteristiche e, oggi, tra le novità attesissime vi è un’esenzione che riguarda alcuni cittadini nati fino al 1995. Andiamo a vedere tutte le nvoità che possono fare la differenza e che lasciano tutti senza parole.

Il bollo auto, come tutte le aktre tasse da pagare è obbligatorio e si tratta di una tassa automobilistica che deve essere corrisposta dal proprietario di un veicolo immatricolato nell’Archivio nazionale veicoli (Anv) del ministero dei Traspoorti. Questa tassa deve essere corrisposta anticipatamente per i 12 mesi successivi e non a caso è tra le tasse italiane più discusse e controverse.

L’unico caso in cui l’imposta non è dovuta è quello di un’auto d’epoca, ossia immatricolata da più di 30 anni. Per le auto di interesse storico, invece, c’è uno sgravio pari al 50% dell’importo. Se ti stai chiedendo questo bollo auto come si calcola, ti diciamo subito l’importo dovuto annualmente spetta alle regioni fissarlo. Se si tratta di superbollo, ad esempio, questo viene inserito direttamente nel modello F24.

Per il normale bollo, invece, ci si può rivolgere a uno studio di consulenza automobilistica, alle ricevitorie oppure utilizzare l’home banking della propria banca. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa riguarda l’esenzione.

Bollo auto ed esenzione: ecco tutti i dettagli

Co al nuova legge provinciale n.11 del 25 settembre 2015 la Provincia Autonoma di Bolzano ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2016 gli autoveicoli e i motoveicoli di un’età compresa tra i 20 a 29 anni pagano la tassa automobilistica provinciale di proprietà, ridotta del 50 per cento. E’ bene dire che la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 ha previsto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica pagano il ridotto.

Dal 2019, invece, tutti gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a prescindere da ulteriori requisiti, hanno diritto ad una riduzione del 50% della tassa di proprietà. Con le novità previste nel 2022, viene riconosciuto lo scponto del 50% della tassa automobilistica per tutti gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico.

Altre agevolazioni

Se, invece, possiedi gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli ad uso professionale, di età superiore a 29 anni, quelli continuano ad essere esenti dal pagamento.

Sono soggetti a pagamenti solo se circoli su strada la tassa annuale di circolazione.