ULTIM’ORA – È alto 3,7 metri e pesa come un’auto: avvistato gorilla gigante | Lo si credeva estinto 300.000 anni fa

Attenzione all’ultima notizia che vi stiamo per dare: avvistato gorilla alto 3,7 metri, ecco le novità che lasciano senza fiato

Molto spesso si tende a saperne di più circa le noità sulla natura e sui nuovi possibili avvistamenti che fanno la differenza. Proprio per questo, vi parliamo in questo articolo di un nuovo gorilla alto circa 37 metri che fa davvero paura e che ha cambiato il mondo soprattutto ultimamente: andiamo a vedere tutti i dettagli e tutto ciò che c’e davvero da sapere.

Come sappiamo, la natura insieme a tutte le altre forme di vita è mutata in maniera vertiginosa e, proprio per questo, alcune specie che migliaia di anni fa esistevano, oggi si sono estinte. Mentre altre presenti attualmente, si sono evolute fino a diventare tutto quello che conosciamo oggi.

Ci sono, però, animali che negli anni grazie al mutamento climatico e dell’atmosfera, che sono cambiati dal punto di vista delle dimensioni che da gigantesche, come nel caso dei dinosauri, oggi sono diventate minuscole al pari di una lucertola.

Nel prossimo paragrafo, però, abbiamo deciso di parlarti di un nuovo gorilla che potrebbe fare la differenza: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che cambiano tutto.

Gorilla gigante alto 3,7 metri: ecco la nuova forma di vita

Negli anni passati, abbiamo assistito ad un cambiamento radicale della nuova specie di scimmia che, si è evoluta ed è diventata molto più grande del previsto. Negli anni passati, stando ad acuni studi scientifici esisteva una scimmia chiamata anche Gigantopithecus che detiene il primato di più grande scimmia conosciuta. I resti di questa scimmia che viveva in Cina si trovano anche in Thailandia, Vietnam e Indonesia.

Visto i tantissimi studi, sono stati trovati due terzi molari, furono identificati in una farmacia cinese che ebbe la possibilità di descrivere l’animale. Originariamente, si credeva che questa specie animale ma le più recenti statistiche indicherebbero che si trattasse di un parente stretto degli oranghi, classificati nella sottofamiglia Ponginae. Nonostante le enormi dimensioni, l’analisi dei denti e delle mandibole di Gigantopithecus sembrano indicare un erbivoro generalista.

Altre caratteristiche

Circa i comportamenti sociali, l’esibizione canina non era probabilmente molto importante nel comportamento agonistico, a differenza delle scimmie moderne.

L’ipotesi più accreditata è quella di un quadrupede in modo simile a quella degli odierni gorilla e scimpanzé.