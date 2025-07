NON MANGIARLO: allerta pesce neurotossico nei mari italiani | Se lo consumi ti spappola le meningi

Attenzione a questo pesce, non mangiarlo assolutamente. se lo consumi guai seri per il tuo organismo, tutti i dettagli

Molto spesso i nosttri amici lettori sono sempre curiosi di conoscere tutte le novittà previste per il tema di sostenibilità ambientale ma anche di alimentazione. Proprio per questo, infatti, abbiamo deciso di discutere e approfondire un famoso tema che è quello delle allerte alimentari, per mettervi al corrente di quello che potrebbe accadere se mangiate questo tipo di pesce. Andiamo a vedere insieme cosa è successo, tutti i dettagli e le curiosità che potrebbero fare la differenza,

Mangiare bene è sempre stato uno degli obiettivi di moltissimi di noi, soprattutto con la base di pochissime cose tra cui cibo ben prodotto dalla qualità sostenibile o biologica, ma anche prodotti che potrebbero migliorare la nostra salute. Tra questi, infatti, rientra il pesce che, bisogna specificare, deve essere sempre tracciato ma soprattutto fresco.

Se così non è, il problema lascia tutti senza parole proprio perché potrebbe creare danni seri al nostro organismo e alla nostra salute. Infatti, molto spesso ci sono stati notizie di disintossicazioni dovute proprio a questo.

Andiamo a vedere cosa è successo di recente, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Allerta alimentare, ecco a cosa dovete stare molto attenti

Se ti trovi in questa circostanza e ti piace il pesce, la notizia è molto interessante ma ti salva anche da eventuali problemi di salute: infatti, è stata ripartita l’iniziativa di “Attenti a quei 4!”, promossa da ISPRA e CNR-IRBIM per tenere alta l’attenzione su quattro specie aliene, tropicali e invasive che possono colonizzare il Meditteraneo ma anche i mari italiani. Per questo, viene segnalato il famoso pesce scorpione noto per la sua pericolosità e capacità di diffusione, conta già 1.840 segnalazioni da tutto il bacino.

Uno degli epicentri è proprio il Mar Ionio, quindi si chiede a tutti i pescatori di segnalare avvistamenti del pesce scorpione, del pesce palla maculato e dei due tipi di pesce coniglio attraverso foto, video e messaggi, anche via WhatsApp o social, contribuendo così a una sorveglianza attiva e condivisa. L’obiettivo è quello di prevenire malattie o problemi di salute ma anche contenere la diffusione della specie.

4 specie aliene da cui proteggersi

Tra le specie da cui proteggersi e fare attenzione, sicuramente rientra il pesce palla maculato entrato dal Canale di Suez, segnalato per la prima volta in Italia nel 2013, pericoloso per la potente neurotossina che crea danni all’indivisuo.

E, ancora, il pesce coniglio scuro segnalati in Italia per la prima volta nel 2003 e nel 2015, entrambi commestibili ma bisogna fare attenzione alle spine. Infine, abbiamo anche pesce scorpione.