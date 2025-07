TARI, è UFFICIALE: se il cassonetto dista più di 100 passi te la restituiscono | Contali e fai subito domanda

Tari, la notizia giunta ora è ufficiale. ecco cosa devi fare per rifarti dare la somma indietro, tutti i dettagli e le curiosità

Quansdo sentiamo parlare di Tari subito ci viene in mente la tassa da pagre sullaa spazzatura obbligatoria a tutti i cittadini. Oggi, però, le novità non si fanno assolutamente attendere e vi sono delle modifiche sostanziali circa il rimborso che potresti ricevere in questi casi specifici; andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Come abbiamo già spiegato, i cittadini sono tenuti a pagare una tassa sulla spazzatura che dipende ovviamente in base al comune di residenza e ad altri fattori che sono determinanti. Cpme però vi abbiamo appena detto, esistono delle condizioni che ci permettono di avere uno sconto ma anche la possibilità di essere risarcita dalla TARI anche se l’abbiamo già pagata.

Non è una cosa semplice e che vale per tutti, ma nel prossimo paragrafo ti spiegheremo come poter fare ad essere risarcito dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che, secondo le regole stabilite dalla Corte di Giustizia di Roma, devi assolutamente corrispondere.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta cambiando ultimamente, quali sono i dettagli e i requisiti da rispettare.

TARI, la novità che cambia la tua vita: ecco di che si tratta

Negli anni, infatti, moltissimi cittadini hanno corrisposto la TARI senza sapere qualcosa di più circa le indicazioni predisposte dal Comune di riferimento. Infatti, il calcolo viene fatto in base a una serie di considerazioni ma il cittadino deve corrispondere questa tassa perché rientra tra i suoi obblighi.

Laddova si verifichino ei disservizi da parte dl Comune, lo stesso è tenuto a corrispondere un rimborso al cittadino stesso che di fatto ha pagato per qualcuno. Da una pparte è anche dovere e diritto del cittadino avere uno sconto o un rimborso integrale per problematiche causate alla gestione di rifiuti. In alcuni casi lo sconto è stato anche sostanzioso, di circa l’80%. Tutti i cittadini, quindi, che determinano un importo sbagliato possono avere il rimborso totale della somma. Ovviamente viene fatta la verifica e rimborsata successivamente la cifra.

Casi specifici che fanno la differenza

Nei casi di mancanze degli enti proposti, se ci si trova in casi in cui la disposizione di cassonetti troppo distanti dalla propria abitazione, potresti chiedere il rimborso.

Questi sono casi speficici che variano da Comune a Comune.