Allerta caricabatteria, in estate staccalo sempre, i pompieri confermano: “è una bomba a orologeria” | Vai a letto e ti svegli tra le fiamme

Tenere collegato lo smartphone alla presa di corrente può portare a conseguenze catastrofiche, soprattutto in termini economici.

Il caricabatterie è diventato un accessorio indispensabile in quanto ci permette di continuare a utilizzare il nostro amato cellulare. Il problema è che molte persone tendono a lasciarlo collegato alla presa di corrente anche quando non serve.

Questa azione la si fa perlopiù per comodità. Così facendo infatti basterà inserire il cavo nel proprio dispositivo mobile e il gioco è fatto. Tuttavia, ciò che viene spesso sottovalutato sono le conseguenze alle quali si può andare incontro.

Lasciare il caricabatterie attaccato alla presa non solo porta a un aumento dei consumi energetici e quindi della bolletta, ma può presentare rischi molto più importanti e a dir poco drammatici. Scopriamoli nel dettaglio

Caricabatterie collegato: le conseguenze

Sebbene sia un’abitudine molto diffusa, il caricabatterie non andrebbe mai e poi mai lasciato collegato alla presa. Anche se ciò presenta una certa praticità e velocità di esecuzioni, gli esperti continuano a sconsigliarlo e per motivi per precisi.

Infatti, si potrebbe andare incontro a conseguenze molto gravi. Come accennato in precedenza, la bolletta può lievitare, anche se non di molto, considerato il consumo di questo accessorio. Ma c’è di più perché si viene a creare un potenziale corto circuito. Questa situazione tende a verificarsi maggiormente se si adopera un caricabatterie non originale, che tende a presentare una qualità inferiore.

Un’abitudine da perdere: ne va della vostra salute

Nonostante il consumo di un caricabatterie in funzione presenti un basso consumo, è un’abitudine che andrebbe persa. È come se in casa lasciassimo le luci accese: anche se non influiscono molto sul costo della bolletta, è un’azione che si tende a non fare.

Ecco, lo stesso atteggiamento dovrebbe essere applicato al caricabatterie: staccatelo dalla presa quando il cellulare non è collegato. A questo punto la domanda sorge spontanea: quanto arriva a incidere tale strumento sui consumi? Come è stato più volte ribadito, il suo peso è irrilevante (circa 0,1-0,2 W), ma l’impatto aumenta notevolmente se più dispositivi restano collegati inutilmente. Detto ciò, il suggerimento è quello di usare quel che ci serve, quando serve. Un tipo di insegnamento che può essere facilmente insegnato anche ai più piccoli.