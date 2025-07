AVVISO INPS, per chi versa contributi dal ’95 finito il martirio: se ne stia a casa da oggi | La pensione arriva il mese prossimo

Se vuoi andare in pensione in via anticipata ecco cosa devi fare: tutti i dettagli e le curiosità della vicenda

La pensione è uno dei sogni della maggior parte degli italiani che, dopo avr lavorato con tanta dedizione e sacrificio hanno voglia di riposarsi e vivere una vita serena con chi gli vuole bene, godendosi i nipoti o la vita in se. Per far questo, però, bisogna cercare un modo per andare in pensione anticipata (se non si è arrivat all’età prestabilita); andiamo a vedere cosa dicono le nuove regole, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Negli anni, infatti, il tema delle pensioni è stato individuato come un tema caldo su cui bisognerebbe lavorarci duro, tanto che il Governo Meloni cerca sempre dei punti chiave su cui migliorare, soprattutto in tema dell’età minima pensionabile che non fa altro che cambiare di volta in volta.

Infatti, possiamo sicuramente dirvi che il sistema italiano prevede una formula che ti fa andare in pensione in via anticipata ossia prima dell’tà ordinaria stabilita che equivale a 67 anni. Una dei principali metodi è rappresentata dall’invalidità, una misura riservata solo a determinati tipi di lavoratori del settore privato che presentano una significativa riduzione della capacità lavorativa.

Questa è vista come un’opportunità importante e necessaria che sarebbe sempre vincolata ai requisiti stabiliti dalla legge sul quale poter lavorare. Andiamo a vedere insieme tutti i dettagli, di cosa si tratta e quali sono i punti di forza.

Pensione vecchiaia anticipata: ecco cosa sta per cambiare

Negli anni le regole cambiano sempre ma finalmente uno spiraglio di luce per alcuni lavoratori esiste. Infatti, il diritto alla pensione vecchiaia anticipata può essere esercitato esclusivamente da lavoratori dipendenti ma che devono risultare iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o ai fondi pensione sostitutivi dell’AGO.

Altro requisito importante è quello di versare contributi entro il 31 dicembre 1995. In questo ambuto, però, non rientrano i lavoratori autonomi i liberi professionisti né i dipendenti pubblici. Bisognerebbe presentare un’invalidità riconosciuta pari o superiore all’80%, valutata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, attraverso un’apposito accertamento sanitario. Questa soglia rappresenta un requisito fondamentale per l’accesso alla misura.

I requisiti

Per ottenere la pensione devi rispettare questi requisiti che sono davvero necessari e di cui non si può fare a meno.

Le donne possono accedere alla prestazione al compimento del 56° anno di età, mentre per gli uomini l’età minima è fissata a 61 anni. In entrambi i casi è richiesto un montante contributivo di almeno 20 anni.