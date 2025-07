Polizia, addio al 113: da ora non chiami più per segnalare, devi usare questa app | Arrivano in 30 secondi di orologio

Arriva l’app pro-arresto: basta accedere per segnalare qualsiasi tipo di reato, dallo spaccio alla guida in stato di ebbrezza.

Dimenticatevi il 113, da ora milioni di cittadini potranno usufruire di un’innovativa app, che permetterà di segnalare direttamente alle forze dell’ordine qualsiasi tipologia di reato o presunto tale.

Negli ultimi anni il mondo delle applicazioni si è espanso notevolmente, dando la possibilità agli utenti di possederne una per svolgere qualsiasi attività o svago immaginabile, dai giochi, ai programmi di fitness, fino ad arrivare ai classici social media.

E adesso è stata messa a disposizione una app conosciuta come “la sentinella del buon vivere”. Così come altri strumenti, è completamente gratuita e permette di effettuare segnalazioni alla polizia in forma anonima su potenziali delitti che vengono commessi.

Come funziona “l’app poliziesca” per catturare i malviventi

Si chiama YouPol l’app che sta attirando l’attenzione degli italiani. Anche se non è ancora così diffusa sul territorio nazionale, è già riuscita a sventare numerosi reati, aiutando la polizia a catturare i responsabili.

Una delle segnalazioni più recenti è avvenuta a Napoli, dove in piazza Carlo III uno spacciatore era alle prese con la vendita di droga. I poliziotti sono quindi giusti sul posto individuando in poco tempo l’uomo in questione che si stava allontanava a bordo di uno scooter: è stato trovato con 7 involucri di cocaina e oltre 1000 euro, probabile provento dello spaccio. L’individuo è stato dunque arrestato.

La perfetta prevenzione dei reati

Dalle violenze di genere, allo spaccio, questo sistema ha la capacità di trasformare il ruolo che i cittadini hanno nella prevenzione di un crimine, portando alla giustizia i criminali. Negli ultimi giorni sono state arrestate altre persone grazie a delle segnalazioni avvenute su YouPol.

Per esempio, poche ore un uomo di quarantunenne è stato arrestato nel quartiere Bagnoli di Napoli per possesso di hashish, mentre nel Vomero i poliziotti hanno inseguito e successivamente fermato un pregiudicato di 28 anni: nelle tasche sono stati rinvenuti circa 30 grammi di hashish. Una vicenda simile è avvenuta ai Quartieri Spagnoli, dove la Polizia ha fatto irruzione nell’abitazione di un uomo intento a tagliare e confezionare hashish.