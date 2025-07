“Ci diamo alle caramelle”: 60 anni di impero dolciario sciolti in 1 secondo | Il colosso italiano lascia un vuoto enorme, addio Nutella

Attenzione alla novità prevista per la novità per questo colosso dolciario: ecco cosa sta per cambiare, tutti i dettagli

Molto spesso alcune aziende che negli hanno racocntato una storia interessante possono provare dei cambiamenti che non sono del tutto sani dal punto di vista economico; nel corso degli anni, però, abbiamo deciso di raccontarvi che vi sono delle novità per un’impresa che rimane il colosso mondiale dell’industria dolciaria che, ha deciso di puntare su altro: andiamo a vedere i dettagli.

Negli anni, abbiamo deciso di puntare su alcune industrie che in Italia oltre raccontare uan storia hanno puntato sul gusto e sulla qualità dei loro prodotti, oggi conosciuta in tutto il mondo. Infatti, una di queste aziende è proprio la Ferrero con la sua famosissima nutella e tutti i prodotti come cioccolate, bevande come the freddo alla pesca e al limone e molto altro.

Amare la qualità dei prodotti è uan cosa pernemmente d’avanguardia ma cambire le proprie prospettive potrebbe essere davvero interessante.

Andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza e che meritano di essere approfondite nel corso del prossimo paragrafo.

Nuova trattativa per il colosso dolciario: di che si tratta

Come vi abbiamo appena accennato,vi sono aziende tra cui la Ferrero che hanno raccontato negli anni una storia che merita di essere approfondita. Infatti, il gruppo Ferrero è in trattativa per acquisire Carambar & Co, storico marchio francese di caramelle famoso per la caratteristica forma allungata, tnto che la conferma è già arrivata della riunione centrale del CSE tenutasi a giugno 2025. Il famoso gruppo delle carmelle è un gruppo nato per caso che ha conquistato generazioni con la sua forma allungata e il gusto inconfondibile; inoltr,e è anche conosciuto per essere diventato un vero fenomeno culturale proprio perché sul marchio vi sono delle barzellette.

Il marchio di cui vi abbiamo parlato oggi è prodotto in Francia e rappresenta un marchio molto amato che non si limita al marchio principale, ma controlla anche altri brand storici come Krema, La Pie Qui Chante, Lutti e Terry’s. Per Ferrero acquisire una fetta di questa azienda rappresenterebbe un’importante diversificazione nel segmento delle caramelle, ma anche perché Ferrero ha anche ià una solida presenza con i suoi marchi storici.

Nuove novità

Come si legge sul portale Horecanews, che la conferma è stata già ricevuta dall’azienda stessa e si legge: “La nostra azienda sarà venduta entro la fine del 2025”.

L’eventuale acquisizione consoliderebbe ancora di più il marchio Ferrero.