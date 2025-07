ULTIM’ORA 730: porta in detrazione anche lo STIPENDIO, ti spettano fino a 2.000€ | Risparmio immediato

Porta in detrazione nel tuo 730 questa spesa e ti spettano fino a 2000 euro di risparmio: ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli

Negli anni, i nostri carissimi lettori sono sempre stati affascinati da tutto quello che era in tema con il risparmio e con quello che potevano portare in detrazione proprio nel famosissimo 730. Proprio per questo, infatti, abbiamo deciso di parlarvi di una novità che farà comodo a moltissimi di noi proprio per le enormi spese che si sostengono in quest’ultimo periodo. Andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità.

Vin sono alcuni mezzi e dispositivi, soprattutto in questo periodo storico che risultano essere sempre molto usati da coloro che lavorano e non possono farne a meno proprio per via del lavoro che verrebbe meno se questi mezzi non ci fossero; se ti stai chiedendo di cosa si tratta, allora possiamo sicuramente parlarvi dei dispositvi come laptop, pc, notebook, ipad e così via, mezzi interessanti se si tratta di un lavoro al pc o di grafica.

Nonostante tutto, questi dispositivi molto spesso hanno delle cifre davvero slte da sostenere e non si era mai pensato ad un metodo che facesse recuperare ai lettori una buona cifra di denaro.

Andiamo a vedere cosa è successo nell’ultimo anno e quali sono le novità a riguardo: tutti i dettagli e le curiosità direttamente al prossimo paragrafo.

730, ecco cosa puoi portare in detrazione: la novità

Se sei pronto alla novità soprattutto per il tema delle detrazioni, sicuramente rientra il famoso reddito da lavoro dipendente che con la risoluzione n 37/E del 27 maggio intitolata “Redditi di lavoro dipendente – Somme e prestazioni aventi finalità di educazione e istruzione – Rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza, cd. DaD – Art. 51, comma 2, lett. f) ed f-bis), del Tuir “, si chiarisce quali sono le entrate essenziali come il pc, il laptop, il tablet.

Questi si configurano quali strumenti necessari per garantire la frequenza nella cd. “classe virtuale” e possono essere inseriti nel 730 a patto che ci sia un certificato da parte della scuola o della università che dichiari lo svolgimento della DAD. Sono fuori dall’Irpef anche i voucher rilasciati per l’acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati ma solo se utilizzati in DAD.

Cosa dice la legge

Secondo l’articolo o 51, comma 2, lettera f prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente: “‘utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100”.

Infine, il regime di concorrenza al reddito di lavoro dipendente troverà applicazione semprechè il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università.