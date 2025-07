Computer, arriva il corso gratuito statale: OBBLIGATORIO per gli over 60 | Devi rimetterti a studiare per forza

Se vuoi imparare ad usare il pc, arriva il corso gratuito per gli over 60: ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità

Il mondo della tecnologia sta andando di pari passo con la nostra società, visto i tantissimi metodi di apprendimento ma anche della comunicazione che ha cambiato completamente modo di vivere la vita. Proprio per questo, infatti, arriva una novità che può svoltare la vita di chi ancora non si è adeguato alla nuova tecnologia: andiamo a vedere di quale si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Ormai la tecnologia fa paret di noi e, proprio per questo, non tutti possono esserne al passo proprio perché negli anni hanno avuto un modo di vivere che è letteralmente diverso dalla nuova società moderna. Se gli altri potessero stare al passo sarebbe un nuovo punto di forza che potrebbe cambiare letteralmente la tua giornata.

Proprio per questo, sono stati creati dei corsi di alfabetizzazione digitale per gli over sessanta, per metterli al passo con quello che è il nuovo modo di comunicare che potrebbe fare davvero la differenza.

Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i punti di forza di questo corso ma soprattutto di cosa si tratta e chi ne può usufruire.

Corso digitale, ecco tutte le novità e chi ne può usufruire

Uno dei nuovi piani di digitalizzazione previsto da un nuovo modello di apprendimento intergenerazionale, che coinvolge tutto il territorio nazionale e 11 paesi, ha dato la possibilità in oltre 60.000 internauti senior guidati da 30.000 studenti tutor e da 2.600 insegnanti coordinatori, di apprendere un nuovo modello di apprendimento intergenerazionale coinvolge tutto il territorio nazionale e 11 paesi.

Nel 2002 il primo accordo ufficiale con Ministero dell’Innovazione e Comune di Roma ha dato il via al progetto Nonni su Internet nella Capitale con l’obiettivo di migliorare l’anafalbetismo di ritorno, tra l’altro migliorando la qualità della vita di numerosi anziani che fanno parte di una vera e propria scuola di welfare. Da anni, infatti, si sente parlare del progetto Nonni su Internet, dove si propongono corsi di formazione dedicati agli over 60, dove viene insegnato l’uso del computer, di internet e della tecnologia agli anziani, supportati da docenti esperti e materiali didattici progettati ad hoc.

Durata e contenuto del corso

La durata del corso gratuito è di 30 ore, 15 incontri di due ore a cadenza settimanale ed è strutturato in modo da completare in 15 lezioni l’abc del computer, dall’accensione alla navigazione in Internet, dall’uso della posta elettronica ai social network.

Ogni edizione si arricchisce di un lavoro maggiore multimediale che viene fatto dai tutor.