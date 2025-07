Quiz patente, ATTENZIONE alla domanda trabocchetto: pensata unicamente per fregarti all’esame | 9 su 10 la sbagliano

Attenzione a questa domanda a trabochetto per il quiz della patente: tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza

Molto spesso i progressi della tecnologia portano a cambiamenti sostanziali anche nelle cose basi a cui siamo stati abituati per tutta la vita. Una di queste è proprio il quiz della patente che, quando abbiamo 18 anni, non ci resta che sognare di prendere la patente per andare in giro in macchina insieme ai nostri amici.

Vi è una domanda, però, a trabocchetto che potrebbe mettervi in seria difficoltà ed è la seguente: il segnale mobile triangolare deve essere posto dietro al veicolo o all’ostacolo da segnalare ossia ad almeno 50 metri? Questa domanda è molto frequente ed è quella che in moltisismi sbagliano ma anche perché il quiz, ad oggi, è cambiato così come è cambiata la modalità in quanto prima era cartaceo a scelta multipla.

Con la diffusione dei test fatti al pc quindi tutti digitalizzati, oggi il quiz viene risolto subito e il risultato, quindi, grazie alla tecnologia è immediato riducendo al minimo i tempi di attesa per i candidati. In altre Nazioni, ad esempio, vi sono anche degli inserimenti di domande aperte all’interno dei loro test.

Andiamo a vedere, quindi, qual è la risposta corretta a questo quesito che sta facendo impazzire moltissimi di voi.

Il test e il nuovo approccio completo: ecco cosa cambia

Negli anni, grazie a questo nuovo metodo ci si basa di più sulle regole che sui quesiti in se rendendo l’esame sicuramente più completo. Nonostante viene analizzato come un momento entusiasmante, è essenziale sottolineare l’importanza di mantenere una comprensione attuale delle normative stradali, quindi per molti il test viene visto come un ostacolo non facilissimo da superare.

Nel corso della storia dei conducenti e di chi sostiene l’esame, moltissimi dei nostri utenti sbagliano la stessa domanda, tanto che è stato stimato che nei 7.000 quiz del database ministeriale ufficiale, uno sbalorditivo 65,7% sbaglia in maniera concisa alla domanda di cui vi abbiamo citato sopra. In moltissimi possono pensare che la domanda sia semplicissima ma in molti continuano a sbagliarla.

Qual è la risposta esatta

La risposta alla domanda sopra citata è sicuramente FALSA, in quanto bisogna verificare sempre il significato delle parole e quindi non è solo consigliiabile ma anche OBBLIGATORIO.

