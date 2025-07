Il bacio di Giuda: così la saliva del tuo partner distrugge il tuo cervello | È UFFICIALE, la tua salute mentale ne esce devastata

Lo scambio di microbi che avviene durante un bacio appassionato, può influenzare la salute mentale: ecco tutti i dettagli.

Il bacio è da sempre considerato un simbolo di amore, vicinanza e affetto. Tuttavia, secondo un nuovo studio, il suddetto, all’apparenza innocuo, rappresenta anche qualcosa che può influenzare la salute mentale dei soggetti coinvolti.

Questa è la conclusione di un recente studio, condotto da un team di ricerca internazionale, che afferma come i microbi presenti nella bocca e scambiati durante questa azione, abbiano conseguenze sullo stato si salute di un individuo.

Infatti, questi ultimi potrebbero svolgere un ruolo chiave nella trasmissione dei sintomi di ansia, insonnia e depressione tra le coppie. A questo punto la domanda sorge spontanea: il benessere emotivo è o no una questione di microbioma condiviso?

Le conseguenze di un bacio sulla salute di una coppia

Lo studio ha preso in esame 268 coppie sposate, una delle quali presentava una combinazione di insonnia, ansia e depressione. Nel corso di sei mesi, i ricercatori hanno misurato i cambiamenti nei livelli di cortisolo salivare dei coniugi, lo stato emotivo e la composizione microbica orale.

I risultati sono stati tanto a dir poco sorprendenti. Dopo questo periodo, i coniugi sani mostravano livelli di stress più elevati, peggiori abitudini del sonno e punteggi più alti nei test di ansia e depressione. La cosa più sorprendente è che il loro microbiota orale era diventato sorprendentemente simile a quello del partner affetto. Tutto ciò sembra suggerire un legame diretto tra scambio microbico e cambiamenti nella salute mentale.

Le conclusioni dello studio

I dati raccolti durante lo studio hanno rivelato un fenomeno di “sincronizzazione emotiva con radici fisiologiche”. La dimostrazione di ciò riguarda il fatto che è stata riscontrata nei coniugi sani una diminuzione delle qualità del sonno così come un incremento dei livelli di ansia e depressione.

Non è tutto perché è stato rilevato un aumento notevole dei livelli di cortisolo salivare, un marcatore biologico dello stress. Questo effetto è più visibile nelle donne, che hanno mostrato una maggiore sensibilità ai cambiamenti emotivi e ormonali nel tempo. Nonostante non sia stata evidenziata al momento una relazione causale definitiva, gli autori hanno trovato solide correlazioni tra l’alterazione del microbioma orale, l’aumento del cortisolo e i cambiamenti emotivi. Ciò supporta l’ipotesi che lo scambio batterico tra i partner possa, almeno in parte, incrementare le probabilità di andare incontro a sintomi di salute mentale.