Aggiungilo sempre alla salsa di pomodoro: l’ingrediente segreto per un piatto da ristorante | Il trucchetto che insegnano all’alberghiero

Salsa di pomodoro, aggiungi sempre questo ingrediente segreto ed è fatta: ecco i dettagli e le curiosità che fanno la differenza

Uno dei sogni di moltissimi dei nostri utenti è cucinare un piatto di spaghetti al pomodoro ma con un sugo che farebbe invidia a chiunque. Proprio per questo, andiamo sempre a rivelarti qual è l’ingrediente segreto per un sugo da leccarsi i baffi e che farebbe invidia ai tuoi ospiti sia a pranzo che a cena. Infatti, esiste un ingrediente perfetto che nessuno conosce: in questo articolo lo scoprirai, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Come sappiamo, in Italia, uno degli ingredienti che hanno fatto la differenza è proprio la salsa di pomodoro. Infatti, questa va aggiunta a pizze, focacce, stufati e primi piatti e la ricetta deve essere unica.; proprio per questo, infatti, c’è un trucco culinario che pochi conoscono, l’aggiunta di un ingrediente semplice ma segreto che può fare la differenza.

Infatti, quando una persona deve preparare la salsa di pomodoro, sono tantissimi che hanno dei trucchi segreti. In tantissimi pensano che aggiungere un pizzico di bicarbonato di sodio possa fare la differenza, ma in pochi conoscono il trucco delle nonne che può fare davvero la differenza.

Andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che cambiano letteralmente la tua salsa di pomodoro.

Salsa di pomodoro, l’ingrediente segreto che fa la differenza: ecco qual è

Se il tuo sogno è seguire i trucchetti della nonna per una buonissima salsa di pomodoro, allora questo è l’articolo giusto per te. Infatti, la salsa di pomodoro cambierà gusto e sapore se verrà aggiunto un ingrediente specifico ossia un bicchiere di vino trasformandolo in sapore, il colore e la consistenza della salsa.

Se aggiungiamo un tipo di vino specifico, svolge la stessa funzione del bicarbonato di sodio, ma in modo più naturale e gustoso. Infatti, riporta a moenti passati quando le nostre nonne facevano la salsa ma anche all’ aroma caratteristico era dovuto a un ingrediente insolito che usavano loro: il vino. Quando l’alcol evapora, il vino lascia dietro di sé componenti che aggiungono corpo e morbidezza alla salsa e, se vi state chiedendo qual è quello più adatto vi diciamo subito che si tratta del vino rosso che può essere Malbec, Cabernet o Merlot.

Come fare: il procedimento

Per rendere il vostro sugo unico al palato dei tuoi ospiti basta seguire questi semplicissimi passaggi:

In una padella o casseruola, rosolare la cipolla e l’aglio

Aggiungere una spruzzata di vino fino a che l’alcool evapora

Incorporare il pomodoro schiacciato, frullato o tagliato a cubetti.

Cuocere a fuoco lento per almeno 30 minuti