Patente, se soffri di Osa te la tolgono immediatamente: nessuno sa di averla | il disturbo notturno colpisce 1 italiano su 2

Patente , se soffri di Osa rischi di perderla: ecco cosa sta succedendo, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda

Molto spesso i nostri lettori sono sempre curiosi di sapere le nuove norme che ci sono per quanto riguarda la patente e tutto ciò che ne concerne, tanto che se soffri di Osa ossia le classiche apnee notturne puoi rischiare di perdela. Ma andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che lasciano il segno.

Infatti, circa l’anno 2025 ci sono stati molti cambiamenti che sono stati essenziali per prevenire gli eventuali problemi che ci sono stati su strada proprio per gli innumerevoli incidenti stradali per colpa dell’alcool e della droga ma anche del limite di velocità.

Vi sono alcune problematiche riguardo alcuni problemi di salute che possono fare la differenza e che possono causarti ulteriori danni: nel prossimo paragrafo vi parleremo di una malattia che potrebbe farti rischiare di perdere la patente.

Non è uno scherzo, devi essere ben informato. Proprio per questo ti anticipiamo tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Apnee notturne, ecco come potresti rischiare di perdere la patente

Uno studio condotto da Raphael Heinzer, ricercatore presso l’Ospedale Universitario di Losanna in Svizzera nel 2015, ha riportato i dati più recenti e attendibili sulla prevalenza dell’OSA stimando che almeno 1 miliardo di persone. Infatti questo problema comune può causare problemi gravi di salute.

Infatti, una persona potrebbe anche avere 5 apnee notturne o qualcosa in più e la prevalenza OSA ha voluto approfondire il discorso con metodologie di rilevazione, i criteri di classificazione delle apnee e le caratteristiche genetiche e demografiche della popolazione. La prevalenza dell’OSA in Italia è di circa il 20%, con un 15,5% di forme moderate o gravi. Stando ad uno studio approfondito, questo problema comune si sta sviluppando in alcune Regioni d’Italia in particolare.

Apnee e regioni italiane più sviluppate

Tra le popolazioni più sviluppate che stanno cambiando letteralmente la vita di molti per la causa sopra citata vi è l’Emilia Romagna nella popolazione di età superiore a 35 anni, che nel 2015 ammontava a quasi 3 milioni di persone.

Inoltre, bene comunque sottolineare che secondo lo studio di Heinzer, anche le donne in Emilia-Romagna presentano un’alta prevalenza di OSA on il 60,8% che soffre di oltre 5 apnee per ora di sonno e il 23,4% che presenta forme moderate o gravi.