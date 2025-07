URGENTE, colosso italiano del dolciario cerca operai: contratto a tempo indeterminato | Prendono in ordine di arrivo

Una celebre azienda italiana operante nel settore dolciario è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico.

Non succede tutti i giorni di avere l’opportunità di lavorare per una delle compagnie italiane più famose al mondo. Infatti la sua fama internazionale la precede: da decenni i suoi prodotti vengono regolarmente acquistati e gustati da milioni di persone.

Basti pensare che attualmente questo colosso nazionale è presente in più di 50 paesi e la sua produzione arriva in oltre 170 mercati. A conduzione famigliare, attualmente la sede più grande è a Cuneo, dove il suddetto è stato fondato.

Stiamo parlando ovviamente della Ferrero, che ha poco annunciato di voler ampliare il proprio organico. Come? Con l’assunzione di nuove figure che ricopriranno il ruolo di operai e operaie presso lo stabilimento di Caprarola, situato in provincia di Viterbo.

Requisiti per prendere parte all’offerta di lavoro della Ferrero

Grazie alla Campagna di produzione 2025, la Ferrero apre le porte a coloro che desiderano entrare a far parte del team. Si tratta di un’occasione imperdibile, perfetta per accrescere le proprie conoscenze e skills per una carriera futura. È necessario sottolineare che si tratta di un lavoro stagionale.

Tuttavia, per risultare idonei e ottenere potenzialmente uno dei posti offerti dall’azienda, è fondamentale disporre di alcuni requisiti. Anche se non è richiesta esperienza pregressa, è necessario avere una passione per il settore e dichiarare la propria disponibilità nel lavorare su 3 turni e durante i fine settimana.

Procedura per candidarsi come operai presso uno degli stabilimenti della nota azienda italiana

Coloro che sono interessati a inoltrare la propria candidatura, si devono recare sul sito jobs.ferrero.com/search. Qui non bisogna fare che cercare l’annuncio che corrisponde alla seguente descrizione: “Operai di stabilimento Caprarola – Campagna di produzione 2025”.

A questo punto basta selezionarlo. Prima di andare avanti si avrà modo di leggere un approfondimento del ruolo per il quale ci si candida, incluse le varie mansioni che si andranno a fare qualora assunti. Perciò per continuare la procedura, si clicca “Candidati ora”, presente nella parte inferiore della pagina. Si allega infine il cv, inserendo nel form apposito alcuni dati personali, tra cui il nome e il cognome, e si procede all’invio.